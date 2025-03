La callejera 'Quimio están ustedes, una chirigota con mucho tumor' hace del Carnaval la mejor terapia

Si de algo puede presumir el Carnaval de Cádiz es de convertir absolutamente todo en humor. Ningún tema se escabulle de las manos juguetonas de esta fiesta irreverente y descarada, que es capaz de transformar el llanto en risa en un par de cuplés. Y así lo ha experimentado Carlota, integrante de la chirigota callejera ‘Quimio están ustedes. Una chirigota con mucho tumor’, que junto a un grupo de amigas y amigos no ha dudado en lanzarse a la calle para contar las verdades del cáncer de mama, “porque no todo es color de rosa, como dicen”, pero “cantado en clave de humor y con todo es respeto, claro”.

El duro proceso que arrancó el pasado año y que todavía continúa con las secuelas que deja esta enfermedad que padecen miles de personas se ha convertido en el repertorio de esta chirigota que viene a contar de qué va la historia. “Contamos la vivencia que hemos tenido, la quimio, la radio, lo que sientes, el miedo que experimentas en todo momento, lo que me pasó cuando llegué al hospital, que no había camas, en clave de humor, pero hay que decirlo, para también intentar transmitir positividad, y que aunque la vida no es color de rosa, pues se sacan fuerzas de donde no las tienes”. Una vivencia que también ha sufrido otra integrante de la agrupación, que afortunadamente hace unos meses “tocó ya la campana”.

Cuenta esta mujer natural de Zaragoza, pero carnavalera por los cuatro costados, que coqueteó con la fiesta nada más poner el pie en esta tierra hace 22 años, “que salí por primera vez en una ilegal, en mi primera toma de contacto con Cádiz”, para luego conocerla a fondo de la mano de su marido, el cuartetero Ángel Gago, “con el que he vivido todos los carnavales de mi vida, con los niños que no querían separarse de su padre allí donde actuara”.

Este año, de tantos cambios en su vida, lo está viviendo de otra manera, en primera persona y de la mano de su chirigota, que surgió precisamente del afán de exprimir el humor cuando peor lo estaba pasando. “Cuando me dieron el diagnóstico y me operaron nos vinimos abajo, Ángel y yo, y quedamos con nuestro amigo Juanma Bocuñano, que empezó a soltarme burradas sobre la enfermedad, chistes de humor negro con los que no tenía más remedio que reírme”. Y un chiste llevo a otro y a otro, hasta plantearse sacar esta chirigota con autoría de Bocuñano y Chicho, y aportaciones de Miguel Ángel Moreno, autor de 'Ku Klux KlanKlan' y de Antonio ‘el bizcocho’, “todos grandes amigos que han ido colaborando”.

Un repertorio que ha llevado a trece amigos y amigas a las calles de Cádiz ataviados con una bata de hospital en la que llevan el nombre de personas que han pacedido la enfermedad "a modo de homenaje", una nariz de payaso, un tul de colores en el cuello, sus coloretes y mucho sentido del humor para repartir. También llevan chapas cuyo beneficio íntegro va para la Asociación Española contra el Cáncer’, con la que antes de comenzar la semana de Carnaval ya habían vendido varias cientos, además de pulseras, “ha sido tremendo, nos han llegado peticiones de todas partes, muchas muestras de cariño y muchas personas que quieren colaborar, se ha volcado la gente, como el Melli o Sergio de Carlitos Pérez”.

También se han volcado asociaciones como Agamama, que quería darles un espacio en el tablao del Mentidero, “pero ahí van las agrupaciones del Falla y somos una callejera, lo veíamos fuera de lugar”, al igual que el Concurso de la Estrella en Candelaria, “que cuentan con nosotros para cantar y realizarán un donativo para la Asociación Contra el Cáncer”.

Ahora toca disfrutar de esta semana con el Carnaval como mejor terapia para vivir y contar la enfermedad que tantas personas padecen y que a buen seguro se verán reflejadas en las vivencias que brindarán estos días, “en lugares tranquilos, estaremos domingo, lunes, miércoles, viernes y sábado, siempre que el cuerpo aguante”, narra la chirigotera.