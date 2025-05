Bruno García avisa de que si se quieren reducir los días del COAC 2026 y 2027, habrá que hacer "algún sacrificio"

Cádiz/Aunque, hasta ahora, todas las partes no parecen convencidas con los modelos para los COAC 2026 y 2027 que propone el Ayuntamiento de Cádiz, el alcalde Bruno García repetería "mil veces" esta fórmula de conversaciones -los Consejos de Participación- con los colectivos del Carnaval para discutir el futuro de la fiesta reina de la ciudad. "Yo estoy muy contento con el procedimiento, creo que funciona, pero el resultado, claro, saldrá de hacer algún sacrificio", ha avisado el primer edil.

La resolución a la que se refiere el regidor del municipio es a la de "reducir los días de Concurso" que, entre las diversas opiniones y puntos de vista sobre distintos aspectos de la fiesta discutidos en estos foros, parece que es "en la que estamos todos de acuerdo", valora.

"Las reuniones mantenidas en el Consejo han sido muy interesantes y creo que a los colectivos también les está sirviendo para compartir sus distintas visiones de las cosas. En el propio Consejo, por ejemplo había algunos que abogaban por limitar la entrada al Concurso, que a nosotros no nos parece bien, no lo vamos a adoptar y lo dijimos claro. Pero el diálogo ha funcionado y una de las cosas a las que se llegó entre todo es a la necesidad de recortar el número de sesiones. Pero si uno quiere pasar de 40 a 30, hay que reducir y, no nos engañemos, si todos queremos reducir, y con la línea roja que nosotros hemos puesto del tema de las inscripciones, en algún momento habrá que hacer un esfuerzo", ha argumentado Bruno García.

De esta forma, el alcalde se ha comprometido a "darle una vuelta" a los modelos que han propuesto en la última reunión y "seguir hablando" con los colectivos del mundo del Carnaval. "Pero el resultado saldrá de hacer algún sacrificio y es lógico que si al final no se llega a un acuerdo el que tenga que dar la cara es el Ayuntamiento, porque organiza el Concurso, pero cualquier cosa que hagamos no la habremos hecho sin diálogo", se ha comprometido.