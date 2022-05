Bizcocho: “Siempre tengo ese pudor en el escenario como de estar desnudo”

Como Dios de la Guerra, y pintado por Velázquez, aparece Antonio Álvarez, ‘Bizcocho’. “Me gusta Velázquez, y Murillo que son paisanos”, apunta. Con un tipo más que veraniego, Marte cantará este viernes en un Falla de altas temperaturas, al que su grupo llegará con ‘Gente con chispa’.

–¿Pasará más calor en el Falla que en la Feria de Sevilla?

–Ojú yo espero que no, porque como se pase la calor que hemos pasado en la feria se puede desmayar más de uno.

–Será usted de las playas gaditanas en verano, ¿no? ¿O tira para las de Huelva?

–Sí, sí, voy para allá. Me gustan las playas de Cádiz. El agua de las playas de Huelva está muy fría. Es que además aparte del Carnaval yo intento aprovechar cualquier excusa para ir a Cádiz y abusar de vuestra hospitalidad siempre que puedo.

–Bueno, un poquito de Caleta la lleva ya incorporada con la música de Manolín Santander.

–Claro, ¡cómo no! Nosotros también somos ya un poquito caleteros, es lo que tenemos que hacer después de la alta traición a la tacita que hizo.

–¿Le ha costado más trabajo sacar la chispa para escribir con las altas temperaturas?

–Más que con la calor, me ha costado con las fiestas. Es que nos gusta todo, estar en la caseta en la feria, en la Semana Santa debajo de un paso, en una agrupación en Carnaval,... Yo creo que esto del cambio de fechas ha sido un castigo de dios de tanto cachondeo. Pero no ha sido por la calor no, ni por ser en mayo. Porque sea cuando sea vamos a llegar sin letras, nosotros siempre todo a última hora.

–¿Viene la chirigota dispuesta a dar batalla y guerrear como el Dios Marte?

–Nosotros siempre venimos dispuestos a, hagamos lo que hagamos, a pasarlo bien y después si se van dando las circunstancias, pues a seguir preparando pases.

–¿Se ha sentido alguna vez desnudo en el escenario?

–Uff, siempre lo paso mal. Siempre siento ese pudor como si estuviera desnudo, no se me quita con los años.

–Y pese a eso, ¿ha sudado en alguna la gota gorda?

–Yo he pasado en el Falla por todas las circunstancias. Ahora es más fácil, pero sí que he sudado la gota gorda cuando el público no nos echaba ni cuenta.

–¿Se le ha pasado por la cabeza algún tipo así como de dioses romanos o griegos como en su cuadro?

–Pensamos en un tipo que pudiéramos desnudarnos, que ganamos mucho jaja. Pero mira, es cierto que hemos tenido en cuenta el vestirnos con algo que pudiéramos cantar sin pasar mucha calor en la calle, que nos gusta, y en el Falla, que ya se pasa calor cantando allí en invierno ¡imagina en verano!