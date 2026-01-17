Las Aguas vuelven a su cauce, nunca mejor dicho. La cofradía regresará al Oratorio y las otras de Santa Cruz también encuentran acomodo en otros templos. Estoy tan contenta que me he atrevido a tomarme antes de cenar una copita de quina San Clemente con un huevo batido para animarme. Santo remedio, mi ánimo es otro. Que sirvan estas buenas nuevas para olvidar lo que se está perpetrando en el Teatro Falla estos días, con estampas de tan mal gusto como personas que se van a estrellar en un avión o que transitan en una silla de ruedas. Me dicen que son un éxito, buena prueba de la catadura moral de los aficionados a esta decadente fiesta, si es que algún día tuvo esplendor. Sí, algo hubo. Tengo que reconocer que de joven me gustaba lo que escribía Paco Alba, ahora que celebran el 50 aniversario de su muerte. Esos pasodobles donde lamentaba la educación de los jóvenes (les llamaba melenudos, bien por Paco) que ni se levantaban para ceder sus asientos a las mujeres en el tranvía o donde criticaba la misa flamenca. Yo siempre estuve de acuerdo con él, un hombre de principios. ¿Guitarra eléctrica de qué? Guitarra española, ¿verdad Paco? Qué buen gusto tenía, pero se ve que no creó escuela por mucho que digan que es el creador de la comparsa, el padre de todo esto, el maestro del Carnaval. Sus sucesores han mancillado su legado con estridencias, coplas comunistas, chistes soeces... Por eso, Paco, baja aunque sea en pijama. Que seguro que no es uno de los Simpson de los que venden en Primark.