ChatGPT es un chat basado en un modelo de lenguaje artificial que tiene a medio mundo enganchado. A todas horas, se pueden ver por redes sociales a diferentes usuarios mostrando los curiosos resultados obtenidos tras preguntarle cualquier cosa a este chat inteligente.

El furor ha sido tal que grandes empresas como Microsoft empiezan a idear cómo integrar ChatGPT en sus buscadores. Pese a que es de libre uso, lo cierto es que la empresa creadora ha visto las posibilidades lucrativas y acaba de lanzar una opción premium de pago para tiempos de respuesta más cortos. En cualquier caso, la principal funcionalidad de ChatGPT, la de responder a casi todo lo que se le proponga, es de acceso gratuito. Otra cosa es que lo haga con más o menos acierto.

Una de las consultas realizadas a este programa ha sido acerca del Carnaval de Cádiz. Concretamente, a la inteligencia artificial se le ha pedido que creara un pasodoble de Carnaval. El resultado, para los estándares de calidad carnavaleros, deja mucho que desear. Sin embargo, al plantearle cuestiones sobre el Falla, sobre lo que es la fiesta en la calle, las respuestas son aceptables, aunque resulten algo planas.

¿Cómo es el pasodoble de Carnaval creado por ChatGPT?

Posiblemente, si una agrupación presentara el "pasodoble" que ChatGPT ha elaborado ante la orden de este periódico, no obtendría puntuación alguna en el COAC. Es más, realmente la letra parece más sacada de un fallido folleto turístico, al contener una serie de frases estandarizadas, con elementos generales y nada característicos del Carnaval gaditano.

Así es la letra de pasodoble creada por la inteligencia artificial

En el Carnaval de Cádiz todo es risa y diversiónLa ciudad entera se viste de colores brillantesLos comparsistas cantan y bailan sin pararLa fiesta nunca acaba, es el Carnaval de CádizEl marisco y el sherry son los reyes de la noche (¿?)La gente baila y canta hasta el amanecerVen y únete a la fiesta, no te quedes fueraEs el Carnaval y la alegría nunca acaba aquí El Carnaval de Cádiz es la fiesta más grandeDe risas y alegría, no hay nada mejorBaila y canta al son de la cumbiaVen y siente el ritmo, en el Carnaval de Cádiz

Como se puede comprobar, la letra es bastante vacía, no consigue captar la esencia gaditana y tiene cosas rocambolescas. Por ejemplo, "el marisco y el sherry son los reyes de la noche". No obstante, pese a no tener mucho sentido la inclusión de esa frase en una letra carnavalesca, las risas están aseguradas intentando que este chat ayude a crear una letra. Aún así, tampoco va muy desencaminado el chat de inteligencia artificial en lo que se refiere a fiestas gastronómicas. Pues antes del Carnaval en la calle sí que hay eventos gastronómicos con mariscos (mejillonada, ostionada, erizada, gambada) con cerveza y vino de por medio.