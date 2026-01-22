Antoñito Molina y Manu Sánchez, encuentro de pregoneros del Carnaval de Cádiz en el Falla: "Seguro que va a ser un pregón histórico, él es increíble"

Manu Sanchez y Antoñito Molina, pregoneros del Carnaval de Cádiz 2026 y 2025, se saludan en los camerinos del Falla antes de la actuación de la chirigota del roteño.

Muy contento salía Antoñito Molina del estreno de la chirigota de Rota , 'Los muerting planners, una chirigota pa to tus muertos', su chirigota, la de sus amigos, con la que lleva saliendo "un montón de años" y que forma para de las cosas maravillosas con las que disfruta la vida. Es al fin y al cabo a lo que le cantan estos particulares organizadores de funerales, que han sido recibidos y despedidos con muchos aplausos y cariño.

"Esto es un regalo, que la gente te reciba con tanta cariño y que se haya tomado la chirigota con tanto humor. Tengo que reconocerte que durante el transcurso de creación había dudas. Pero bueno siempre hay un alma interior que esto es celebrar la vida. Yo no me quiero morir pero si me muero mañana que haya hecho cosas maravillosas como haber cantando con mi chirigota en el Falla, hacer conciertos con mis canciones o ser pregonero del Carnaval de Cádiz, lo que amo," apuntaba el artista roteño tras el estreno de un grupo que suma pesos pesados en la autoría: Juanmi Villedas y David Márquez Mateo 'Carapapa'.

De una de esas grandes vivendas le queda un imborrable recuerdo del Carnaval 2025, cuando fue pregonero de la fiesta, "fue algo muy grande, demasiado". Este concurso "vengo un poquito más tranquilo", comentaba, antes de ceder el testigo a Manu Sánchez, al que le dedicó grandes piropos al pregonero de este 2026. "Seguro que va a ser un pregón histórico, porque él es increíble".

Y es que ambos pregoneros se saludaron en los camerinos del teatro antes de la actuación de la agrupación, dejando imágenes del cariño mutuo que se tienen. ¿Qué le has dicho? "Es que va a ser un pregón histórico, me alegra mucho que sea él porque es una persona maravillosa, con un talento increíble y es nuestro, representa a todos los gaditanos, a todos los andaluces, a todo lo andaluz. Estoy mu orgulloso".