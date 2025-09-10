Antonio García 'el Alemania' volverá a salir en una comparsa 39 años después

Antonio García el Alemania ha sido uno de los comparsistas más carismáticos de la historia del Carnaval de Cádiz. De hecho, fue uno de los iconos de los años 80 por su papel de director de las comparsas de Enrique Villegas, autor al que siempre fue fiel. Su impronta en escena, su estética y su voz fueron símbolos de una época en la que la fiesta ya estaba creciendo exponencialmente. La última vez que se subió a un escenario como comparsista fue en el año 1987 con la comparsa 'Pescadores fenicios', que no llegó a entrar en la final pero que dejó para la historia una bellísima música de pasodoble.

39 años después, el Alemania volverá a vestirse de comparsista en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026, en la que será una de las imágenes de la próxima edición del certamen de coplas por la añoranza que va a provocar en los aficionados, sobre todo en los que tienen enmarcados los años 80 como una de las etapas más gloriosas de la fiesta. Para ello, Antonio García se va a unir a la comparsa chiclanera de su hijo Tomás García Tomy Alemania, que en 2025 participó con 'Los gorriones' con letra de Patricia Andrés Olozábal, música del propio Tomy y dirección de Antonio de la Llave Alias.

El anuncio lo ha realizado la propia agrupación a través de las redes sociales con una fotografía del grupo presidida por el Alemania. De momento, la comparsa no tiene nombre, aunque en breve se conocerá ya que se espera que en unos días se abra el plazo de inscripción para el COAC 2026.

El historial de Antonio García el Alemania como comparsista es corto, pero muy intenso. Siempre fue componente o director de la mano de Enrique Villegas, de quien no se separó en una década. Así, se estrenó en 1977 con la isleña 'Almas alegres', segundo premio provincial que contó con la coautoría de José María Ramos Borrero Requeté. Tras un año de descanso estar realizando el servicio militar, regresó en 1979 con 'Los hombres del campo' en su Chiclana natal ya solo con Enrique Villegas como autor. Consiguió un histórico primer premio provincial, venciendo a la también mítica 'Cantares', de Diego Caraballo. Al año siguiente, volvió a San Fernando con 'Antifaz', no corriendo con la misma suerte al quedarse fuera de la final.

En 1981, se fue con Enrique Villegas a Cádiz para arrancar la etapa más prolífica y granada del autor onubense con 'Los hijos de la noche', consiguiendo el segundo premio. Tras ella, llegaron 'Rancho grande' (accésit en 1982), 'Los comuneros' (cuarto premio en 1983), 'Quince piedras' (tercer premio en 1984), 'Braceros de pueblo' (segundo premio en 1985), 'Hombres lobo' (tercer premio en 1986) y 'Pescadores fenicios' (1987).

Tras el desencanto de no entrar en la primera final que se celebró en el Teatro Andalucía, el Alemania abandonó el Carnaval para centrarse en su carrera musical como cantante y compositor, aunque no se desligó de la fiesta. De hecho, tiene dos etapas diferenciadas como autor. La primera de ellas se centró en la comparsa. Así, fue autor de las chiclaneras 'Los trovadores medievales' (1980) y 'Guitarra' (juvenil en 1981), la alcalaína 'De paso por la vida' (1987) y las ubriqueñas 'La verde luna' (1990), 'Los borinqueños' (1998) y 'El boliche' (1999). La segunda fue con el primer coro que vino a Cádiz procedente de Chiclana, arrancando en 2011 con '5 de marzo'. Posteriormente, le siguieron 'Un mundo aparte' (2012), 'La pluma' (2013), 'Los del cuarto curso' (2014), 'La fiesta' (2015), 'Arriba el telón' (2016), 'La hermandad guerrera' (2017) y 'De mil colores' (2018).

Por su parte, la comparsa chiclanera dirigida por Antonio de la Llave Alias tiene una trayectoria de tres décadas en la fiesta desde que se estrenara en 1993 con la chirigota juvenil 'Tenemos el mono'. Ya en comparsas, superó por primera vez el primer corte en 1998 con 'Los hombres de la bicicleta'. También lo consiguió con 'Los amos del mundo' (2001), 'El oro blanco' (2002), 'Carita de trapo' (2004), 'La levantá', (2005), 'El tambor' (2006), 'Los perdedores' (2007), 'Los comecaminos' (2009), 'Los rompecorazones' (2010), 'La hermandad de la buena suerte' (2014), 'El pícaro marinero' (2015), 'Los trimilenarios' (2016) y 'Los prodigiosos' (2017).