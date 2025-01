Antonio Álvarez 'Bizcocho': "Me siento querido en Cádiz, lo que pasa es que el Concurso levanta pasiones"

En una especie de "calma tensa" vive Antonio Álvarez, más conocido en el mundo del Carnaval como el Bizcocho, las horas antes del estreno de 'Los hermanos del Buen Fin', la chirigota con la que participa este 2025 en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC). De su última creación, de las sensaciones que le dejó 'La última y nos vamos' y de su especial relación con Cádiz habla el carnavalero de San José de La Rinconada (Sevilla) con Diario del Carnaval.

Pregunta.–¿Cantan este año en una posición, digamos, más cómoda o se siguen complicando la vida?

Respuesta.–Bueno, complicar nos la seguimos complicando porque lo de este año requiere una interpretación y demás, pero no, esta vez no cantamos en una cuesta. Y fue divertido, ¿eh? Cuando algo se sale de la norma, también se disfruta más, lo que es salir de la monotonía, ¿no? Porque cantar en horizontal ya lo hemos hecho muchas veces (ríe).

P.–¿Qué me puede contar de ‘Los hermanos del Buen Fin’ sin patosearle el estreno?

R.– Pues creo que es diferente a lo que hemos hecho antes. Hemos buscado darle un giro a la chirigota, ofrecer una propuesta novedosa, también por borrar el recuerdo del año pasado, que tampoco sea algo comparable. Algo diferente.

P.–¿Pero manteniendo esa mezcla de surrealismo, humor negro y sátira que parece que configura su sello?

R.–Sí, sí, por supuesto. Lo del humor negro, sí es verdad que se suele destacar eso de nosotros, y al final tampoco llevamos tanto... Yo diría, más bien, que no le huímos a ningún chiste, ni a nada.

P.–Públicamente, usted se ha declarado admirador de José Guerrero ‘Yuyu’, pero, ¿se podría haber quedado en su casa?

R.–Hombre, sí, ¿no? Hubiera estado bien (ríe). Qué va, qué va, al revés. Yo estoy muy contento, muy contento, de coincidir con él en un Concurso. Yo, como además presumo de ser buen aficionado, de no ser muy competitivo y de disfrutar con todo el mundo, estoy deseando de verlo y de recordar ese humor suyo y que ha sido para mí referente.

P.–El año pasado ‘La última y nos vamos’ se despedía con una cuarteta que fue celebrada, cantada y reproducida recurrentemente, ¿esa circunstancia crea cierta presión a la hora de escribir nuevo repertorio?

R.–Sí, la crea, pero igual que me pasa con la chirigota en sí, mi manera de quitarme la presión es hacer algo que no sea comparable, virar la dirección, tirar por otro lado y, en cierta forma, como te he dicho antes, olvidarme de aquello.

P.–Difícil cuando estamos en un mundo de vídeos que te asaltan en tu teléfono

R.–Sí, cierto, pero también es que yo soy de pensar que siempre lo mejor está por venir. Aquello pasó, fue muy bonito, y ahora pensar ya en el presente y en el futuro.

P.–Presente. Son la única chirigota de la noche, ¿es positivo, es negativo...?

R.–Yo creo que es positivo. La gente va a estar impregnada de otras sensaciones y la chirigota, por ser más desenfadada, al final te da aire. Y creo que al ser la única agrupación de tu modalidad, la gente te va a estar esperando.

P.–No sé cómo afecta a su repertorio y a su participación en el Concurso el resurgimiento en Cádiz de un sentimiento de identidad, de lo gaditano, muy arraigado, debido, entre otras cuestiones, a los problemas con la turistificación. ¿Es difícil lidiar con eso para una chirigota que no es de la ciudad?

R.–A ver, no lo sé, es complicado. A mí lo que, a lo mejor, me afecta es que algunos autores engloban en ese problema de la turistificación y demás todo. Meten a los grupos que vienen de fuera a concursar, al aficionado de fuera, al turista del crucero, al turista de verano... A todo lo meten todo en el mismo saco y eso no lo veo justo, porque generalizar rara vez es bueno. En cuanto a repertorio, te confieso que a mí me gustaría también poder cantarle a algunos de esos problemas, que igual algún día ya me siento con la licencia de hacerlo, pero ahora mismo es el gaditano el que lo está haciendo, porque yo me pongo en su papel y también lo haría. Pero si yo lo hiciera, quedaría un poco impostado defender causas que no sufro. Así que intento siempre dar algún toque, pero desde la condición del buen amigo del que está sufriendo.

P.–Antonio, ¿se siente querido en Cádiz?

R.–Sí, yo sí me siento querido. Lo único es que el Concurso levanta tantas pasiones que, mientras estamos imbuidos en una competición, es normal que haya a lo mejor algún pique o algo. Pero, personalmente, como Antonio, yo sí me siento querido porque, después de tantos años, no he tenido problemas con nadie, tengo muchos amigos, tengo media vida en Cádiz. Yo intento ir durante el año todo lo que puedo, pero ya no es a cosas de Carnaval sino a comer con un amigo, a salir a tomarme una copa, ir para hacer vida allí, esa media vida que te digo que tengo y que intento mantener todo lo que puedo.

P.–¿Se vería algún día sacando chirigota sólo con gente de Cádiz o es muy de su grupo de amigos?

R.–Es que mi grupo es muy importante para mí porque yo, en cierta forma, soy una persona más introvertida de lo que parece y necesito estar con gente de mucha confianza, de un círculo de mucha confianza, para yo fluir, ser yo y sacar mi creatividad más pura. Pero sí que es verdad que, como te decía, en Cádiz tengo ya tantos amigos y tanta gente con la que también tengo ese feeling, que cada año es más posible que pudiera sacar un grupo de allí con gente afín a mí y amigos de hace muchos años.

P.–Percepción y duda de persona de fuera de Sevilla, ¿la provincia es más carnavalera que la capital?

R.–Es que en Sevilla capital lo que pasa es que ninguno de los gobiernos municipales que ha tenido ha apostado por el Carnaval. Y lugares como Alcalá de Guadaíra, Carmona, Mairena, pues sí tienen sus concursos y hay otro ambiente. Mi pueblo, en concreto, son dos términos, La Rinconada y San José. La Rinconada sí que tiene un concurso muy antiguo, hay una tradición fuerte y muchas agrupaciones, pero en San José yo fui el primero que sacó una chirigota y que sacó una comparsa, puso un poco la semilla del Carnaval aunque había gente a la que ya le gustaba, pero como agrupaciones fui yo el primero que salió. Pero en Sevilla capital, lo que te he dicho, es que no se ha fomentado porque, sino, sería una ciudad muy carnavalera ya que hay muchos aficionados antes y ahora pues, fíjate, muchos más.