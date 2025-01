Andy Morales: "La comparsa viene con un poco de carga a los que se creen que el Carnaval lo es todo"

Muy nervioso, Andy Morales se preparaba para el estreno de su comparsa 'Carnavalandia' en camerinos. "No sé este año que me pasa, si me estoy haciendo mayor, pero estoy muy nervioso", apuntaba apenas aterrizado de Dublín y tras unos meses de diciembre y enero con mucho trabajo compaginado su profesión artística como parte del dúo Andy y Lucas -este viernes 1 tiene concierto en Barcelona-. "Empezamos los ensayos muy tranquilos pero luego... También es verdad que Pablo (Gallardo, Cuartokilo) es el culpable de esta obra pero yo soy muy pesado, me gusta matizar todo, muy pesado", reía.

La comparsa de este 2025 viene "mucho más reivindicativa". "Vamos de un comparsista chulesco con mucho sarcasmo y mucha ironía, de aquí estoy yo. No señalo que sean todos mis compañeros pero sí alguno que parece que viene de llenar el Madison Squard Garden. Entonces viene con un poquito de carga a esos que se creen que el Carnaval lo es todo. Pero los amigos, la familia, el trabajo,... creo que está antes".

Y, por supuesto, el repertorio habla de Carnaval. "Sé que mañana me dirán que es una comparsa de metacarnaval, pero es que venimos de eso, otro año que saque comparsa de otra cosa pues hablaré de villancicos", decía el comparsista gaditano. El grupo tocó en sus pasodoble la polémica de la cantera, una letra muy aplaudida, y también la situación del Carnaval en la calle el año que se cumplen 10 años de la famosa letra contra el botellón de Juan Carlos Aragón en 'Los millonarios', de la que también culpó a parte de los carnavaleros.

Tras quedarse cerca de las semifinales con 'Los amuletos', el artista asegura que vienen con otras miras. "Después a lo mejor me quedo en preliminares, eso es cosa del jurado, pero a lo mejor los cuartos se nos queda cortos. Pero vamos queda mucho concurso y los compañeros vienen muy bien, incluso los que menos esperas".

Carga también para Andy y Lucas: "Lo entiendo"

Y hablando de carga, Andy no se cortó en responder sobre las letras que le están cayendo al dúo, y también a su compañero Lucas tras las últimas polémicas. "Lo entiendo, porque ahora mismo estamos de moda, lo que pasa que alguna lo veo poco original", señalaba. "Pero esto es Carnaval y te lo tienes que comer con papa". El cantante recordaba que "hace unos años se metían conmigo porque estaba gordo, incluso nosotros mismos lo hicimos en mi comparsa, y esto es Carnaval, eso hay que aceptarlo". "Hay gente que lo lleva mejor y gente lo lleva peor pero es Carnaval y hay que aguantarse", terminaba antes de cantar un cuplé a lo larga que se está haciendo su propia despedida como dúo de Andy y Lucas.