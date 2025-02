Álvaro García: "Es un sueño presentar mi proyecto en los conciertos de San Antonio durante el Carnaval"

Cádiz/Cuando Álvaro García decidió apostar fuerte por su carrera musical, lo que conllevaba dejar aparcada una de sus pasiones, cantar en el Carnaval, no se podía imaginar el gaditano que poco más de un lustro después iba a subirse en el escenario de la plaza de San Antonio para presentar su propio proyecto durante la semana de la fiesta grande de su tierra. “Es un sueño”, decide el artista que el día 2 de marzo actúa en el céntrico enclave, una cita a la que le tiene “muchísimas ganas”.

“La idea es presentar gran parte del proyecto musical nuevo que tengo entre manos y que estoy trabajando con 33 Producciones, la misma casa, por ejemplo, del pregonero del Carnaval 2025, Antoñito Molina, y de artistas como India Martínez o Pastora Soler”, se congratula el intérprete y compositor que a principios de este mes ya lanzó el que será el primer tema de esta nueva etapa en su carrera, Persona vitamina.

“Durante 2025 vamos a ir lanzando diferentes temas y este primero, Persona vitamina, pues es un buen ejemplo de por dónde han ido los tiros de todo lo que he trabajado en este tiempo en Madrid, donde vivo desde que me fui de Cádiz hará unos dos años para poder trabajar más en serio en mi carrera musical”, recuerda Álvaro García.

Así, sin abandonar las influencias urbanas que, quizás, caracterizaban el estilo del comienzo de su trayectoria, el gaditano se ha metido “más de lleno en el pop” orgánico” atravesado por los “aires sureños” de un músico andaluz que tampoco está dispuesto “a renunciar” a sus raíces y a lo que “realmente” lo hace “diferente”. “Durante mucho tiempo he estado en esta búsqueda de un sonido que me caracterizara y con el que me sintiera cómodo y, finalmente, creo que lo hemos encontrado desde un lugar donde se canta y se toca por derecho, que es lo que me gusta a mí realmente, y no tanto cantar con maquinitas, por así decirlo”, ríe.

Además, el gaditano tiene ahora “un equipo apoyándome en lo que quiero hacer y en lo que soy, con quien puedo mostrar quien soy”, agradece. Y es que, aunque Álvaro García no ha parado “de crear, estudiar y de trabajar” desde que se fue a Madrid, es ahora “cuando verdaderamente he encontrado una gente con la que poder amplificar todo lo que venía haciendo yo solo, porque ya en ese trabajo en solitario, digamos, había tocado techo”. “Y no es lo mismo –reflexiona– porque hay algunas canciones, que además son con las que yo me siento más identificado como las baladas, que piensas que no vas a poder sacarlas, que te dan un poco más de miedo a la hora de cómo las puede recibir la gente, de cómo les va a llegar en un momento dode parece que manda todo el abanico de las músicas urbanas, pero con 33 Producciones pues me están animando a mostrar lo que me gusta, a sacar mi verdad, que es lo más importante”.

En esta senda lleva casi tres meses trabajando con su nuevo sello. “Y está siendo muy fácil y fluido porque estamos planificando sobre el proyecto en el quyo ya estaba trabajando desde hacía un año. Ellos se pusieron en contacto conmigo, tuvimos la primera reunión y la verdad que fue muy guay, tanto que a primeros de este mes, el pasado día 6 se estrenaba Canal Fiesta, a los pocos días ya estaba en Cadena Dial y poco más tarde sonaba en el programa de televisión Gran Hermano, una locura”, relata el artista sobre un tema cuyo videoclip también fue “muy especial” para el joven gaditano puesto que “se grabó, en parte, en Cádiz” y en compañía de su “familia”. “Sí, salen mi abuelo, mis amigos, mi familia... Fue muy divertido y muy bonito”, recuerda.

“Persona vitamina habla de esas personas que llegan a tu vida y te cambian todos los planes para mejor. Ya sean tus hijos, tus abuelos, tu pareja...”, resume sobre la canción que es parte de un proyecto que, en principio, tiene en previsión “sacar un tema nuevo más o menos al mes”. “Como te digo, yo llevo ya un año currando este proyecto, entonces lo tengo todo preparado para empezar a lanzar como un loco, de hecho, tenemos ya como 3 o 4 videoclips ya grabados y 6 o 7 temas ya completamente terminados”, advierte Álvaro García “muy ilusionado” por la visión que se le aparece en su horizonte “He trabajado mucho y ahora parece que sí están pasando cosas grandes”, dice emocionado.