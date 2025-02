Alexis Morante: "Hay muchos Gilas en Cádiz"

El director y productor algecireño Alexis Morante no ha dudado en aprovechar que este martes proyecta su última película en la Escuela de Cine de Puerto Real para disfrutar de la sesión del lunes en el Gran Teatro Falla. Un último trabajo cinematográfico estrenado a finales de 2024, ¿Es el enemigo? La película de Gila, que comienza a darle grandes noticias como el reciente triple galardón obtenido en los Premios Carmen del Cine Andaluz (Mejor Dirección, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actriz de reparto para Adelfa Calvo). "Una alegría muy grande porque el cine andaluz cada vez saca más pecho, creo que cada vez los Premios Cármen son más grandes, nos estamos ya poniendo a la altura de los Gaudí en Barcelona", nos cuenta Morante que añade que "son premios muy bonitos, porque son premios muy centrales en la película y que dice que ha quedado y que ha gustado, claro".

Una película que reconoce que le está dando alegrías porque la estrenó hace poquito en San Sebastián y "primero vas con el miedo de, hostia, es una película arriesgada, es de Gila, que es un personaje muy querido, trata del Gila en la guerra, por tanto no es lo que te esperas, es el Gila antes de ser Gila, pero desde San Sebastián, ya en aquel teatro Víctor Eugenia, se notó que el público se entregaba a la película. Es una comedia, pero a la vez es tragedia, es un drama, pero a la vez te ríes y lloras, hay muchas emociones que el público siente muy de cerca y ha hecho que la película caiga de pie, también en la crítica y también ahora con los compañeros de Academia"

En cuanto a la relación de Gila, el humor y el Carnaval de Cádiz que lo trae al Teatro Falla, Morante explica que "cuando hacía las entrevistas a nivel nacional y me preguntaban si va a ser difícil coger el estilo de humor de Gila, yo decía que no porque creo que estamos muy acostumbrados en Cádiz, y gracias al Carnaval, más. Ten en cuenta que Gila es ver una tragedia histórica, como la guerra civil, y él lo ve bajo el prisma del humor, y lo hace de una forma satírica, y además hace un monólogo de eso que se hace muy famoso. Es que eso es lo que lleva haciendo Cádiz muchísimos años. Se puede analizar la historia de España a través del Carnaval de Cádiz cada año. Entonces creo que nosotros tenemos muchos Gilas cada año, y eso la gente no es consciente en el resto de España. Aquí ver la realidad con ese prisma de humor ya se ha hecho muchas veces".

Y, ¿viene Morante siguiendo a alguna agrupación en concreto? Pues en principio es cuestión de oportunidad porque está citado con Bruto Pomeroy (director de la Escuela de Cine de la UCA) para proyectar la película, y ya que está aquí "yo con el Selu, muero", nos reconoce poco antes de que interprete su 'Apartamentos turísicos Juani Wuainjaus'. "Además tengo ahí a un amigo que estudió conmigo la carrera, Manolito El Largo. Una expectativa enorme como siempre" y cuenta como ha visto recientemente su antología en San Roque "y nos lo pasamos superbien, si vas viendo todas las agrupaciones que ha sacado en todos estos 30 años que lleva, es espectacular. Y que este año además venga el Yuyu también, pues esto es histórico, claro", concluye un Alexis Morante exultante.