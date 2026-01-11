Agotadas las entradas para las semifinales del COAC 2026

Las entradas para las semifinales del COAC 2026 ya se han agotado en taquilla, según fuentes del Ayuntamiento de Cádiz. Por segundo día consecutivo se han puesto a la venta las entradas de la fase de cuartos -este sábado- y de semifinales, este domingo, formándose largas colas desde bien temprano en la mañana durante el fin de semana.

El Consistorio anunciaba que la venta para las cuatro sesiones de semifinales comenzaba este domingo 11 de enero a partir de las 10:00 horas en las taquillas del edificio, una medida por la que se ha adoptado este año para favorecer a los vecinos de la ciudad la adquisición de las localidades y que nunca antes se había solapado de una forma tan temprana a la venta de entrada para los cuartos de final. Debido a que todas se han vendido en taquilla, no se pondrán a la venta en Bacantix.

La medida, que favorece al gaditano, dejaba imágenes de largas colas a las puertas del Ayuntamiento, hasta el punto de que a las 9:30 horas de este domingo, la cola para la compra de semifinales llegaba ya hasta el Campo del Sur, y eso cuando las taquillas no se abrían hasta las 10:00 horas.