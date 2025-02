Adrián López 'Waxi': "A mí me gusta más hacer reír, lo que pasa es que me gusta mucho cantar"

Cádiz/A pesar de que son ya 11 años, "desde 'Las divinas de la muerte'", recuerda, sin salir en chirigotas, el comparsista de 'La tribu' Adrián López Waxi le ha echado valor y ha vuelto a ponerse los dos coloretes para acompañar sobre escena 'El beso más famoso después de Jenny Hermoso', la agrupación con la que, además, se estrena como autor de música en el COAC.

"Al que ya lleva tantos años saliendo en comparsa, le cuesta ponerse ahí en medio. Cuesta, cuesta... Lo que pasa es que parece que yo tengo la vis cómica, que no se me va", ríe el carnavalero que confiesa que realmente lo que "más" le gusta "más" es hacer reír, " lo que pasa es que a mí me gusta mucho cantar, y es lo que tiene", reflexiona sobre su inclinación final por la comparsa.

Modalidades aparte, este 10 de febrero de 2025 se ha convertido en una fecha señalada en el calendario sentimental de Waxi, y no por su regreso a la chirigota, sino por su estreno como autor en el Concurso. "Es la primera música que pongo en el Teatro Falla que ha salido de mi guitarra y la verdad que ha sido muy emocionante. Yo viví un día hoy muy, muy emocionante, porque los nervios de autor no son los de componente. Son unos nervios muy diferentes", asevera el gaditano que ha sentido como "una responsabilidad " su anhelo de que "la música del pasodoble le guste a todo el mundo".

Con todo, se muestra contento ya que "la reacción" del respetable de esta décimo novena sesión preliminar "ha sido buena". "Y eso es lo que más preocupaba porque yo sabía que ellos -los componentes de la agrupación- van sobrados. Ellos le dan muchas vueltas a las cosas, le tienen mucho respeto a esto y mucho cariño, saben que aquí no se puede venir con cualquier cosa", alaba a la formación sevillana con la que trabajar ha sido "una maravilla" y un orgullo ya que Waxi es consciente de que "ahora mismo estoy sustituyendo en esa chirigota a El Lacio, el música con el que yo he crecido toda mi vida".

Pero Adrián López se ha sentido cómodo y, desde luego, quiere seguir explorando este camino en la creación musical para chirigotas, "y con ellos, hasta que quieran". ¿Y una comparsa, Adrián? "Uff, más a largo plazo", ríe.