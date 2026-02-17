Adelante Andalucía organiza este sábado el IV Carnaval Solidario para la Caravana por la Paz del pueblo saharaui

Adelante Andalucía organiza este sábado, 21 de febrero, en su local situado en la calle Sagasta 18 el IV Carnaval Solidario a beneficio de la Asociación Cádiz Saharauia con el objetivo de recoger y recaudar todo lo necesario para completar y financiar, gracias a la solidaridad gaditana, la próxima 'Caravana por la Paz' que cada año envía la Federación de Asociaciones de Cádiz Al Huriya.

Durante el evento, que comenzará a partir de las 14 horas, se recogerá mobiliario y materiales de oficina y escolar (como folios, lápices, bolígrafos, carpetas, mesas, sillas, estanterías), materiales de costura (tijeras, agujas, hilos), máquinas de coser, alimentos (solo harina, azúcar y aceite), equipos informáticos que se puedan usar, pañales de niño y/o adultos, materiales de aseo y productos de higiene (geles, champú, crema, toallitas).

El IV Carnaval Solidario contará además con las actuaciones de numerosas agrupaciones como la chirigota segundo premio juvenil 'Las Eurovisivas', las chirigota 'Las Palmeras' (Las Matacharis), Ladelfindelmundo (chirigota feminista de Sevilla), Las Prinsiesas (chirigota Las Beduinas), la 'Coral infantil: por culpa del OPUS casi hacemos un octopus', los romanceros 'Me coges en mal momento', 'La experta cirujana', 'La que limpia a diario pa un inglés y un mesetario (la kelly)', Las gallinas sarvahes del Río San Pedro (chirigota Rockera), 'El cartelón' (chirigota Platónica), chirigota ‘Los abertzales de la playa Los Corrales', el romancero 'Cambié la Marsellesa por la Cuesta de las Calesas' o la chirigota 'Esto pinta mal' (Los del Parchis). Asimismo se dispondrá de una barra solidaria con tapitas y bebidas para amenizar la jornada, y de igual forma se realizará venta de papeletas que está llevando a cabo la Asociación Cádiz Saharauia.

Desde Adelante Andalucía en Cádiz animan a la gente “a que acuda a disfrutar de nuestra fiesta y a participar en este acto solidario con el pueblo hermano saharaui en el que viviremos un bonito momento de convivencia gracias a la participación altruista de numerosas agrupaciones carnavaleras al mismo tiempo que renovamos nuestro compromiso con la cooperación con el pueblo saharaui para contribuir a su resistencia, a su lucha y para seguir haciendo presión para que el gobierno español pague su deuda con el Sáhara, para que un día puedan regresar a su territorio y podamos celebrar, por fin, que nuestros hermanos viven en un Sáhara libre, tras casi medio siglo siendo asediado por Marruecos”.

Cabe recordar que la recogida de materiales y donaciones continuará en el local de Adelante Andalucía Cádiz hasta el próximo 6 de marzo de lunes a viernes en horario de 10 a 14 horas.