Villanueva sobre el cambio de fecha del Carnaval: “Hay tiempo para rectificar, que es cosa de sabios”

Una vez eliminado el Patronato, los colectivos que lo integraban se quedaron fuera de las decisiones con respecto al Concurso de Agrupaciones 2022. En su lugar se crearon unos foros que no contaron con apenas participación y al que podían acudir carnavaleros de manera individual. Así las cosas, entidades como la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, que representa a 400 copleros de toda Andalucía, no han sido consultadas por la Delegación de Fiestas para los cambios efectuados, que han llevado el COAC y el Carnaval de la calle a Mayo y junio, de lo que se lamenta su presidente, Miguel Villanueva.

“Esto todavía tiene solución porque las fechas del COAC en febrero son tardías. Hay tiempo para rectificar, que es cosa de sabios”, destaca Villanueva. No duda “de la buena voluntad de los organizadores” y considera normal “su miedo al Covid”, pero apunta que “el virus ha venido a quedarse y así vamos a estar mucho tiempo”. De ahí que Villanueva no entienda “porqué hay indicios de que habrá nueva ola de contagios tras la Navidad y no tras la Semana Santa. En 30 o 40 días estarán vacunados en Cádiz hasta los patos de la cascada”. Y se pregunta, al hilo de la decisión del Ayuntamiento de Cádiz, “¿es que los ayuntamientos que han anunciado su Carnaval en febrero no son responsables? No conozco ni uno entre los más importantes de España que hayan decidido sacar sus carnavales fuera de fecha. Y mientras, aforo al cien por cien en todas partes. No se entiende”.

"En 30 o 40 días estarán vacunados en Cádiz hasta los patos de la cascada"

Para el presidente de los autores “ha faltado dar voz a autores, hosteleros, hoteleros, cofrades, porque no hay necesidad de pisar los callos a otras tradiciones, educadores… y trabajar con tiempo para buscar locales a los coros y a las agrupaciones de la cantera”.

Afirma Villanueva que “el 90 por ciento de los autores quiere febrero y muchos grupos van a ir al Falla, pero antes quieren cantar en la calle en su fecha natural. A ver qué hacemos porque puede ser un lío”. Expone que “están primando los intereses de no sé quién para decir que no da tiempo ya organizarlo en febrero”. Y recuerda que si el temor era perder inversiones de atrezzo y disfraces, “este precisamente no era el año para grandes dispendios económicos, y así debería haberse planteado”.

Villanueva habla de la inquietud de los autores de fuera de la capital. “Muchos ya se estaban preparando para venir en febrero a Cádiz, pero si les obligan a estrenar aquí, no podrían cantar antes en febrero en sus poblaciones", apunta.

“Todo lo que estamos viviendo es un auténtico despropósito. Los políticos están para servir al ciudadano y no para echarnos a pelear, cosa que no va a conseguir el Ayuntamiento”, declara. “Me niego a llamarle Carnaval a esta fiesta ¿típica? que ha programado el Ayuntamiento”, concluye.