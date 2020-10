La VII Muestra Virtual de Carnaval: un encuentro festivo en las redes sociales

Mariscal apuntó la posibilidad de que, entre la programación diseñada, “los de Cádiz hagamos una reflexión sobre el Concurso de Agrupaciones, aprovechando que no se va a celebrar en 2021” . De la misma manera habrá un hueco para el Carnaval de la calle y conferencias sobre aspectos concretos del Carnaval gaditano. Asimismo, Mariscal hizo hincapié en que a través de esta Muestra Virtual “conozca la gente la labor del Aula y sus fondos, con más de 234.000 archivos de audio y 9.000 libretos digitalizados, entre otros documentos”. Se trata de “publicitar de alguna manera una labor silenciosa y altruista que llevamos haciendo desde hace 27 años”. Y preparó el terreno para un futuro no lejano: “Es necesario diversificar nuestros archivos y que no solo estén el día de mañana en el Museo del Carnaval, sino en otros lugares para asegurarnos su pervivencia”.

Puerta abierta a un Carnaval si cambia la situación sanitaria

La edil de Fiestas, Lola Cazalilla, no cierra la puerta al Carnaval callejero como se ha hecho con el Concurso de Agrupaciones. “Con el COAC teníamos que tomar una decisión porque los grupos debían conocer si podían empezar a ensayar desde ya, pero para un posible Carnaval en la calle tenemos más margen de tiempo”, aseguró. Según la concejala “estamos abiertos a adaptarnos si la situación sanitaria cambia y manejamos varias opciones. Que se haya suspendido el COAC no quiere decir que se suspenda todo. Ojalá que las circunstancias nos permitan desarrollar lo que podamos, tirando de inventiva”. De hecho, la Delegación de Fiestas no ha anunciado la suspensión de la cabalgata de Carnaval y sigue adelante con la licitación de las carrozas, no estando obligado el Ayuntamiento según el pliego a encargarlas para febrero. Se abre así la posibilidad de celebrarla en otras fechas.