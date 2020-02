Son el Carli y el Subiela de los 70 y 80. Una amistad inquebrantable que forjaron a base de buenas comparsas y con un currículum de premios que asusta. Ambos fueron protagonistas, junto a sus queridos compañeros, en un grupo, el de la peña Nuestra Andalucía, que hizo historia en el Carnaval de Cádiz. Un grupo casi imbatible que solo entre 1972 y 1981 consiguió, casi siempre con la letra de Pedro Romero, ocho primeros premios y dos segundos. Han salido también con autores como Antonio Martín, Joaquín Quiñones-Pepe Martínez, Martínez Ares o Prada Durán. Pepe Silva y José Sibón ‘El Purri’ recibirán este año el más que merecido Antifaz de Oro. En la misma peña nos atienden una mañana de febrero.

–¿Cuándo se conocieron ustedes?

–Purri: Somos los dos del barrio de El Mentidero. Yo nací en la calle Hércules y Silva en la plaza del barrio. La primera vez que salimos juntos fue en 1973 con ‘Capricho andaluz’. Y lo bonito de nuestra historia es que nunca competimos el uno contra el otro. O salíamos juntos o no salíamos los dos a la vez. La última juntos fue ‘Arrieritos semos’ en 1998.

–Ese barrio era una gran cantera de comparsistas.

–Silva: Todos los Ávila, los hermanos Alcántara, los Bustelo, Quiñones, los Sibón (Purri y Carli), Monzón, Juanaco, los Tejada, los Villa, Maete, Fletilla, Chatín y su hijo Mario... Dicen que La Viña es la cuna del Carnaval, pero El Mentidero no se queda atrás.

–¿Dónde empiezan vuestras carreras carnavalescas?

–P: Yo en 1970, con ‘Los tarantos’ de Antonio Martín. -S: Yo empiezo antes, en la cantera, con Ricardo Villa y Tomás Tejada. Y la primera comparsa fuerte fue ‘Los play boys’ en el 72.

–Anécdotas tendrán ustedes unas cuantas.

–S: Fuimos a cantar al 75 aniversario del Atlético de Madrid, en medio del césped del estadio Vicente Calderón. Fuimos con el tipo de ‘Nuestra Andalucía’, pero fue después de 1977. Ese día cantamos con Manolo Escobar, Los panchos... Y nos contrataron una semana en Zamora, para hacer pasacalles. Había una feria, con degustación de vino de Toro en kioscos. Cada vez que los hosteleros escuchaban la caja y el bombo echaban las barajas. Nos bebimos media comarca. -P: Y en la inauguración del primer vuelo Jerez-Barcelona actuamos nosotros. En Barcelona, en la comarca del Bierzo, en muchos sitios, la verdad. Para que presuman ahora las agrupaciones de cantar por toda España. Eso ya lo hicimos nosotros.

–Y en el Falla, ¿qué es lo más grande que han vivido?

–P: Hombre, la noche de ‘Capricho Andaluz’ fue especial para lo bueno y lo malo, en el 73. La noche en la que hicieron llorar a Paco Alba que sacaba ‘Estampas goyescas’. El público solo quería que estuviésemos nosotros en el escenario. La Policía Armada nos paró en la calle Diego Arias para pedirnos que volviésemos al Falla. Ya lo habíamos cantado todo. Presentación, doce pasodobles, ocho cuplés y el popurrí. Solo nos quedaba cantar ‘Charlot’, que nuestro director era el ‘Catalán Grande’. Si no salíamos otra vez no dejaban cantar a ‘Estampas goyescas’. –S: Esa noche nos vestíamos ambas comparsas muy cerca, en La Viña. Yo lo pasé muy mal. Tenía muchos amigos en la otra comparsa. No fueron justos con Paco Alba.

–Otra noche especial la de la final del 79, con ese primero premio compartido entre ustedes, ‘Navegantes gaditanos’, y ‘Ángeles y demonios’, de Antonio Martín.

–S: Yo esa noche estaba en un palco viendo a la otra comparsa y lo estaba pasando mal. Porque esa actuación no fue normal.–P: El ‘Catalán Chico’ acabó el popurrí de rodillas.

–¿Vieron ustedes peligrar el primer premio?

–P: No, no, estábamos muy bien colocados arriba. Pero fue justo. –S: Sabíamos, por el jurado, que estábamos para ganar. Pero cuando vimos en la final a ese Perico cantando y a ese Ávila, pensé que era imposible que no le dieran a ellos el primer premio.

Al final fue justo el premio compartido.

–S: Eso deberían haberlo hecho también en el 77, cuando éramos ‘Nuestra Andalucía’ y Martín sacó ‘Los mandingos’ y nos ganó. Fíjate lo que ha sido ‘Nuestra Andalucía’ para la historia del Carnaval. –P: También nos lo hicieron en el año 1975. Éramos ‘Los napolitanos’ y nos dieron el primero compartido con ‘Los belloteros’ de Paco Alba, ¡que se había presentado en chirigotas! Eso es como si comparten el título de Liga un equipo de fútbol y otro de baloncesto. Aquello la verdad es que fue muy raro.

–Hemos hablado de los hermanos Trujillo. Curiosamente llegaron ustedes a salir juntos los cuatro.

–S: En ‘Capricho andaluz’. La única vez. En el Falla, claro. En ‘Los play boys’ después del Concurso también, porque el Purri, que no cantó en el teatro, se incorporó a las actuaciones.–Curiosamente este año le dan el Antifaz de Oro a ustedes cuatro. –P: Sí, y a Martínez Ares, que su primera comparsa, ‘Requiebro’, la sacó con nosotros en el 84. Con Juan Carlos Aragón y Cristóbal Cornejo, los otros dos antifaces, no hemos salido.

"Nosotros nunca hemos dicho que no queríamos el Antifaz de Oro, eh, sino que no lo queríamos pedir”

–¿Pero les hubiera gustado salir con Aragón?

–S: Claro, ese era un monstruo. Nos hubiese encantado, pero ya nos cogió mayores.–P: Es que nosotros hemos salido con la mayoría de los grandes autores.

–¿Cómo han acogido ustedes la concesión del Antifaz de Oro después de tantos años de espera?

–P: Ha sido una satisfacción muy grande. Y encima, el mismo año que esos fenómenos. Purri: Yo he sido el único Antifaz de Oro impugnado en la historia. En el 98. Salió publicado en el Diario de Cádiz que me lo concedían. En el listado de agrupaciones decían que un año no había concursado yo en el Falla. Eso no lo hice yo, eh, lo presentaron mis compañeros. Nosotros nunca hemos dicho que no queremos el Antifaz, sino que no lo queríamos pedir.–S: Yo ya no me lo esperaba. A mí me iba a presentar El Galleguito, pero no se hizo así. Al año siguiente ya pedían 25 años y yo no los tenía. Me fui a trabajar a Valencia y se cortó la trayectoria.

–¿Consideran que llega tarde el galardón?

–P: No, hombre, no. Llega tarde para los Catalanes, por ejemplo. –S: A mí me hubiera gustado tenerlo antes para ir gratis al Falla. Ahora estoy muy mayor para ir todas las noches. (Risas)–P: ¿Nosotros hemos pagado alguna vez para ir al Falla, Pepe de mi alma?

–Volviendo a lo vivido, ¿qué significó para ustedes la comparsa ‘Nuestra Andalucía’?, ¿eran conscientes en los ensayos de lo que se estaba gestando?

–S: A nosotros nos daba miedo. Le decíamos a Pedro Romero que eso era muy duro, y él nos decía “anda ya, no pasa nada”. Íbamos en cabeza de la manifestación del 4 de diciembre con el disfraz puesto. Ya el Purri, que no cantó en el Falla, venía con nosotros. Cuando llegamos a la plaza de San Juan de Dios estaban dando un montón de palos. No corría ná el Purri Cuesta de las Calesas arriba....–P: Hicimos un montón de mitines. Y cantamos con Triana, Alameda, Jarcha..

–Pedro Romero fue alguien muy especial para ustedes.

–S: Como amigo, sobre todo, y queriéndonos mucho a nosotros y nuestros hijos y mujeres. –P: Sin menospreciar a los demás autores con los que hemos salido, es que con Pedro Romero vivimos muchas cosas. Era un genio. Y el referente para muchos autores.

–También el vuestro fue el primer grupo que tuvo Martínez Ares, ‘Requiebro’ (1984) ¿Cómo fue aquello de confiar en un chaval desconocido con el currículum que tenía el conjunto?

–P: Estábamos en la peña y lo trajo su padre, Pepe Martínez. Veníamos de ‘Grandes genios’, que no triunfó, y Pedro Romero estaba flaqueando. Nos habíamos planteado no salir incluso para el 84. Nos dijo que su hijo, con 17 años, tenía un pasodoble. Nos lo cantó. Y Jesús Monzón nos preguntó si estábamos de acuerdo. Dijimos que sí y que palante.–S: Nos gustó la idea. El grupo estaba hecho. Y nos metimos en la final.

"Martínez Ares quería sacar ‘Zombies’ con nosotros siempre que perdiésemos peso. No quería zombies gorditos”

–Luego vino ‘Zombies’. ¿Por qué no siguió el grupo con Martínez Ares?

–P: Yo me quedé de director porque Jesús Monzón se fue a trabajar a El Ferrol. Martínez Ares me dijo que para el año siguiente se quedaba conmigo, Galleguito, Subiela y Manolo El Gitano. Yo me sorprendí. Me explicó que quería sacar ‘Zombies’ y que un zombie gordito no podía salir, que no pegaba. “Si los demás pierden kilos, no hay problemas”, me dijo. Le contesté: “¿Esta gente va a perder peso? Tú no sabes lo que estás diciendo Antonio”. Y nada. Así fue. Yo no iba a dejar mi comparsa.

–Más que un grupo, una familia. Y qué pronto, relativamente jóvenes, se fueron muchos de vuestros compañeros.

–P: Hemos pasado tela. Fue muy doloroso.–S: Qué pena, joé. Juanaco, Monzón, José el Bombista, El Piojo, Carlos Peña, Carlos Brihuega, Habichuela...

–Echando la vista atrás, ¿con qué se quedan?

–S: Con mis amigos. Hemos disfrutado con la más mala y la más buena de las comparsas. –P: Con mi comparsa, con mi gente.