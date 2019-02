La concejala socialista Rosa de la Flor dedica un cuplé a los plenos del Ayuntamiento

Cuplé de Rosa de la Flor (música 'Las momias de güete')

A mí me gustan los carnavales,

me gustan tanto

que no me los pierdo.

Me veo todas las preliminares,

los repertorios yo me los aprendo.

Y al llegar la noche de la Final del Falla

siempre aguanto,

yo nunca me duermo,

estoy acostumbrá,

porque es igual en lo largo y eterno,

te juro que no te miento,

un Pleno del Ayuntamiento.