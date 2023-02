Reacciones al fallo del jurado: José María Barranco 'El lacio': "Han pasado las diez justas semifinalistas"

José María Barranco 'el lacio' ha aceptado el fallo del jurado de la forma más elegante posible. Pese a que el pasado concurso fue finalista con su chirigota 'Aquí huele a verdín', asegura "el fallo ha sido justo y hay que dar la enhorabuena a mis compañeros, pues han pasado las diez justas semifinalistas".

El lacio suma décadas en esto del Carnaval y conoce a la perfección cómo se mueven los hilos del concurso, cuándo pega un grupo y cuándo no, "y este año nos cogió en cuartos un día regular, no conectamos, y esto es así, había diez huecos para muchas chirigotas buenas, había hasta 14 ó 15 con posibilidades, con unas semifinales muy disputadas, y se han quedado las que han pegado".

Aunque no esconde que ayer vivió un pequeño disgusto es consciente de la "gran calidad este año en la modalidad, vamos que yo firmo volver a quedarme en cuartos si todos los años vivimos un concurso con este nivel". Y es que José María Barranco se define "aficionado" por encima que autor, pese a que firma la música de bastantes agrupaciones, "y por eso me desvivo tanto por la fiesta, porque lo he mamado desde pequeño y lo hago por lo que siento, por el aficionado al que me debo, y no me queda más que dar la enhorabuena sin entrar en guerras".

Con todo no hay que olvidar que Barranco también estaba muy contento por haberse metido de lleno en la semifinal con varias de sus agrupaciones, pues es autor de la música de 'La tía de la tiza', 'La chirigota del barranco' y 'Fariña de mis ojos'.