Puchi: "Nunca imaginé que la gente del Carnaval me quería tanto"

Mientras se prepara para salir a escena, Miguel Ángel Puchi, uno de los puntales de la chirigota, ahora comparsa, de Vera Luque, confiesa que desde que se ha levantado lleva "todo el día llorando como una Magdalena". Y no es para menos, ya que a la emoción de cualquier carnavalero por el regreso a las tablas del Falla se une la de un hombre joven que celebra la vida tras haber superado un durísimo envite de la covid que tantas vidas se ha llevado por delante.

En silla de ruedas llega al Teatro pero ha cantado "de pie". "Llevamos varias semanas ensayando ya la formación conmigo de pie y la gente de Quattros, además, me ha hecho una especie de cajones para que descanse un poco, pero la idea es que esos 20-30 minutos de actuación me mantenga de pie". Y así ha sido. Emocionadísimo, entregadísimo y de pie. "Estoy muy, muy emocinado, de hecho tengo ahí un choque de sentimientos que no sé ni cómo explicártelos", se desnuda.

Puchi hoy, el día en el que con 'Los quinquis' vuelve a la comparsa desde el año 99 ("cuando salí con 'Las criticonas', de Javi Carapapa"), se acuerda "de muchas cosas". "Se me enredan el pasado, el presente y el futuro... Es que lo he pasado mal, pero estoy muy feliz porque ya estoy aquí con mis amigos y con mi familia", se vuelve a emocionar el carnavalero que no se quita de la cabeza "el primer día que me puse de pie y se me abrazaron mis niñas a las piernas, de verdad que en ese momento nunca pensé que eso iba a ocurrir".

Y es que ha sido "mucho trabajo, mucho" para lograr la recuperación. En ella, el Carnaval, esta comparsa, "ha sido la mejor terapia". "Los ensayos han sido sanadores. Me ha venido bien para tener también la ilusión. Y, por supuesto, que mis amigos contaran conmigo para la comparsa. Hace tiempo que queríamos hacer algo así, y lo han hecho conmigo, teniendo mucha paciencia. Porque hay días, lo reconozco, que faltaban las energías y la memoria, que no tengo la memoria que tenía antes... Pero, vamos, ha sido muy muy bonito y me he reído mucho", explica.

Una comparsa, la demandadísima comparsa que el aficionado le pedía al chirigotero Vera Luque, que no podía ser sin Puchi, no sólo un activo fundamental en su agrupación sino una persona muy apreciada entre la familia carnavalera. "Pues, sinceramente, nunca imaginé que la gente del Carnaval me quería tanto. Si supieras la cantidad de compañeros que se han pasado por los ensayos para verme y hoy, en el local... Te puedo decir que dentro de todo lo malo, ha sido una cosa preciosa y que no me esperaba", asevera Puchi.

Agradecido. Es la palabra que con más frecuencia sale de la boca del carnavalero. A los colegas, competidores y afición del Carnaval, a su empresa, Navantia, "que se ha portado conmigo de categoría y que me ha permitido reincorporarme teletrabajando, voy una o dos veces a las reuniones a Puerto Real pero me facilitan mucho el día a día" y, por su puesto, también está "eternamente agradecido" a sus propios compañeros "que se han turnado para llevarme y para traerme de los ensayos, se han portado increíble conmigo".

Se abren las cortinas del Gran Teatro Falla. Miguel Ángel está a punto de entonar el repertorio de 'Los quinquis'. El Falla lo recibe... "¡Sí, sí, sí, El Puchi ya está aquí!"