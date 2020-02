Pepito Martínez, Antifaz de Oro desde 1998, es uno de los grandes referentes musicales del Carnaval contemporáneo. Muchas de sus creaciones son piezas básicas en cualquier reunión de aficionados que se precie. Comenzó tocando la guitarra en 1972, en la comparsa ‘Grandes recuerdos’, con 15 años. Y en el 75 salió con El Carota, en ‘Los majaras del desierto’. En 1976 inició un exitoso periodo con Antonio Martín en ‘España y Olé’. Con este autor saldría en otras grandes comparsas como ‘Los mandingos’, ‘Ángeles y demonios’, ‘Voces negras’ o ‘Agua clara’. Su primera música como autor la hizo curiosamente para una chirigota: ‘Los tontos achocaos’ en 1983. En 1985 debuta como músico de comparsas con ‘Hombres azules’, una de sus mejores creaciones. Desde entonces, una fecunda etapa con la letra de Joaquín Quiñones hasta 2003. Luego estuvo varios años con Los Majaras de El Puerto y en los últimos años ha apostado por grupos jóvenes de la capital. Este año pone música a ‘Mi reino en tus manos’.

-¿Se considera usted un pionero en el punteado?

–No, porque Paquito Campos, que era muy buen guitarra, ya hacía sus cositas. Pero yo empecé a hacer más florituras, a puntear con todas las cuerdas. No me dejaban hacer mucho, no era como los tiempos actuales en los que los punteados duran bastante.nada.

-No en vano a usted se le conoce como Pepito el Guitarra.

–Así es. Tengo ya 63 años y aún soy Pepito.

-Curiosamente, su primera música fue para una chirigota.

–Efectivamente. En 1983, para ‘Los tontos achocaos’, con letra de Antonio Rivas. El director era Manolo Moreno, que fue quien me dio la oportunidad. Él fue mi padre carnavalesco, el primero que confió en mí.

-Su debut como autor de músicas para comparsas fue a lo grande, con ‘Hombres azules’ en 1985, una delicia de pasodoble.

–Ahí empezó una etapa muy bonita con Joaquín Quiñones. Después entró de director Faly Mosquera en ‘Suspiros de Cádiz’ y fue una época genial.

-Puede decirse que la mejor de su trayectoria como músico.

–La más fuerte, sí. Se hizo un grupo muy bueno e hicimos grandes comparsas. No me fue mal luego con Los majaras, cinco años, y uno en la final con ‘Medio siglo’.

-¿Una persona como usted acostumbrada a pelear por los primeros premios cómo lleva estar ahora compitiendo por alcanzar las semifinales?

–Llevo tres años sin entrar en semifinales. Y eso me ha obligado este año cambiar de grupo. Para ver si el fallo es mío o es del grupo. Para ver qué es lo que quiere el público. Me reuní con el grupo anterior y se lo dije. Que a iba a empezar desde cero y comprobar si lo que estaba pensando es culpa mía. Y ya lo digo de antemano: si este año también me quedo fuera de semifinales, si no pongo a la comparsa en el sitio que se merece, pienso parar un año o hacerlo definitivamente. Ya cansan tantos palos. Entran nueve y me quedo el décimo. Entran diez y me quedo el once. Como diciendo: “Pepito Martínez no se va a enfadar”´.

-¿Se siente usted maltratado en el Concurso?

–Sí. Mis comparsas son maltratadas. Y no sé el porqué, porque yo no le hecho mal a nadie, al revés.

-¿Cree que se debe a que no es una persona polémica y que nunca alza la voz?

–Creo que sí. No tengo por qué alzar la voz cuando ya está hecho todo. Pero se han aprovechado de que nunca me he metido en nada. Yo nunca me he quejado, y eso que nos dieron cajonazos sonados como ‘Pulchinelas’. O el segundo premio de ‘El circo’ que era un primero. Pudimos haber conseguido más primeros premios de los que nos dieron.

"Destronar a las que están arriba es difícil. Deberían estar las que tienen calidad, pero no por decreto”

-¿Qué piensa entonces sobre el Concurso en la actualidad?

–Tiene muchas cosas que mejorar. Este año ha sido un error no poner a los cabezas de serie al final. Ha habido grandes estampidas de público cuando han cantado las punteras. Eso no es normal. Medio patio de butacas vacío y los que salen a cantar se encuentran ese panorama. Le ocurrió a mi comparsa en preselección. Ya desde bambalinas notaba yo la frialdad. El grupo echó más coraje del debido, aunque cantó bien. A ver en cuartos, que cantamos los penúltimos, porque ha habido un sorteo y han puesto por delante nuestra comparsas que cantaron después en preselección. Pero bueno, si quieren hacer así las cosas...

-¿Tanto ha cambiado el Carnaval desde que usted debutara?

–Muchísimo. Tengo muchos amigos del Carnaval que no salen por eso. No se ven en este tinglado ya. Y yo porque me empuja el grupo, me mete ganas. Pero en verdad habría que pensárselo y dejarlo ya.

-¿Cuál es la música de la que se siente más orgulloso?

–Ufff... tengo muchas. Los aficionados me valoran mucho la de ‘Hombres azules’. Y siempre he querido llevar la música al tipo. Hay muchos que no lo hacen.

-¿Cómo ve la modalidad de comparsa hoy en día?

–Hay muchos clanes. Y un nivel bueno, pero siempre están arriba las mismas. Parece que cuentan con ventaja sin haber cantado. No lo entiendo. Es muy difícil meter la cabeza. También influyen mucho los jurados paralelos, que desmoralizan. Hay comparsas nuestras como ‘Afrika’ o ‘El reino de Don Carnal’ que debieron estar en la final. Pero siempre nos toca a nosotros quedarnos fuera.

-No hay oportunidad entonces para los que vienen detrás.

–Ha surgido la comparsa de Los Niños, que lo está haciendo bien. Pero destronar a las de arriba es difícil. Deberían estar arriba las que tengan calidad independientemente del nombre, y no por decreto.

-En cuanto a la composición de los pasodobles, que es su especialidad, cómo ve el panorama.

–Muy raro. Hay pasodobles que empiezan y que luego no tienen ni pies ni cabeza. Parece que están pegados con trozos diferentes. No siguen un hilo musical de principio a fin. No todos, claro. Pero para mi gusto se está perdiendo esa estructura de principio, trío y final. Hay pasodobles que se hacen muy largos y pierdes el hilo.

"Hay pasodobles que empiezan y que luego no tienen ni pies ni cabeza. Parece que están pegados con trozos diferentes"

-¿Cuál es su referente como músico en el Carnaval?

–Paco Alba era un gran músico. Y Antonio Martín ha hecho muy buenos pasodobles también, pero como músico, músico, Paco Alba era un fenómeno. Sus pasodobles no se parecían entre ellos. De los autores de estos tiempos, Juan Carlos Aragón tenía su sello personal, que eso es muy bueno. Lo mismo le pasa a Bienvenido.

-¿Qué comparsa en la que haya salido es para usted la mejor?

–‘Ángeles y demonios’, de Antonio Martín, en 1979. Yo iba punteando. Y lo que viví en esa final no se me olvidará nunca. No me esperaba que el Falla se pusiera así.

-La noche en la que ‘Catalán Chico’ se salió.

–Así fue. La que formó Perico esa noche... Una pena. Era un gran amigo mío. He sentido mucho su muerte. Con todos mis respetos para los demás, Perico ha sido el mejor contralto de la historia del Carnaval.

-¿Qué le parece entonces que le hayan otorgado este año en Antifaz de Oro?

–Me parece estupendo. Su hermano Antonio también ha hecho mucho por el Carnaval. Lo que hicieron no lo hizo nadie. Sería bueno seguir dando antifaces a quienes lo merecen aunque no tengan los puntos que se requieren. Que lo vayan a recibir también Pepe Silva y 'El Purri' es una gran noticia.

-Por último, ¿que puede decirnos de ‘Mi reino en tus manos’, su comparsa de este año?

–Tenemos un grupo muy bueno, con cinco chavales de Sevilla que se han dado una gran paliza, cinco de Cádiz y cinco de Chiclana. 'El Zoleta' como director ha hecho un gran trabajo. Estoy encantado con el nuevo grupo. Le doy mi enhorabuena como se la doy al letrista, Ramón Ruiz.