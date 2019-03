"Creo que no será difícil conseguir la declaración de Patrimonio Inmaterial para el Carnaval de Cádiz"

José Guirao, ministro de Cultura, está presenciando en el Teatro Falla la Gran Final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. A su llegada al coliseo gaditano, Guirao ha reconocido que no es la primera vez que viene al Falla, "aunque nunca había estado en una Gran Final y me hacía mucha ilusión. Además a la calle sí que he venido en muchas ocasiones, a disfrutar de esta fiesta, pero este año, después de conceder a la Federación de Peñas de Carnaval la Medalla de las Bellas Artes como reconocimiento a la riqueza de la tradición del Carnaval de Cádiz".

Guirao afirmó que el Carnaval de Cádiz supone un patrimonio riquísimo para el país "lleno de sabiduría, de ingenio, de buen rollo, de tradición y es una manera de hacerlo visible y promocionarlo".

El ministro reconoció que le gustan todas las modalidades pero que sus preferidas son "chirigotas y comparsas".

Al preguntarle qué posición tiene el Ministerio de Cultura de cara a ese anhelo de la fiesta grande gaditana de ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco indicó que "he estado esta tarde reunido con dirigentes de las peñas, que están en estos momentos en la tramitación del expediente ante la Junta de Andalucía de Bien de Interés Cultura, que siempre ayuda, y en cuanto termine pondremos en marcha el de Patrimonio Inmaterial, que la verdad es que lo merece absolutamente. Creo que no será difícil conseguirlo, los expedientes de la Unesco son complejos, hay que hacerlos muy bien, pero creo que tenemos material de sobra para conseguirlo".

El equipo de gobierno acudió al Falla disfrazado. El ministro no llegó a tanto pero "porque no me han avisado, porque no me hubiera importante disfrazarme un poco", Eso sí, Guirao llevaba un pito de Carnaval regalado por las peñas que no dudó en tocar ante los medios de comunicación.

Por último, al preguntarle qué tal se tomaba el Gobierno las críticas carnavalescas dijo que "hombre si no hay crítica no tiene gracia, la acidez y las críticas son señales de buena salud democrática de una sociedad".

Sobre el Concurso de este año dijo que "no he podido seguirlo como he hecho otros años a través de Canal Sur".