Paco Alba es todavía una joya por descubrir

De Paco Alba se conocen sus pasodobles. Los que se cantan en reuniones de aficionados. No puede decirse lo mismo de los cuplés. Al menos de los que compuso en su primera época antes de provocar, gracias a su refinamiento carnavalesco, la creación de la comparsa. Y esas composiciones son algunas de las piezas principales del disco Coplas inéditas de Paco Alba, el segundo volumen de la serie Joyas Recuperadas del Carnaval Gaditano. Ha sido editado por la Asociación El Coro a Pie y grabado en la peña Paco Alba. Las voces pertenecen al grupo ‘Los joyeros gaditanos’.

El impulsor de esta iniciativa, el entusiasta de la fiesta Francis Sevilla Pecci, explica que se trata de “más de 20 coplas inéditas que no están grabadas en ningún soporte fonográfico. Sólo había algunos temas grabados del Falla, pero con poca calidad”. El disco está integrado, por una parte, por coplas de las agrupaciones a las que 'El Brujo' puso íntegramente letra y música. “Una pieza clave es el popurrí de ‘Los sarracenos’ (1957), donde se intuye, por la letra, que eso ya no era una chirigota, de hecho le otorgaron un premio especial porque no sabían dónde ubicar a esta agrupación. Todo derivó luego en la creación de la modalidad de comparsas”, recuerda Sevilla Pecci. La otra parte se basa en las colaboraciones de Paco Alba para coros y chirigotas. “Son músicas suyas, muy bonitas. Por ejemplo, se conocía el tango corto de ‘Los de pura cepa’, pero no el largo, que lo llevamos en el disco”, apunta.

Hay cuatro tangos, grabados por integrantes del coro ‘Los del patio’, y un cuplé de coros que contó con Paco Alba como músico: ‘Los mosqueteros’, ‘Los de pura cepa’, ‘El pájaro azul y sus matuteros’ y ‘Los huertanos’. Así como las chirigotas ‘Los del tic’, ‘Los afiladores de Orense’, ‘Los hombres de la edad de piedra’ o ‘Los romanceros’. “Lo fundamental son los cuplés de sus chirigotas hasta ‘Pancho Albachi y sus mamarrachis’ de 1961. De ‘Los julianes’, por ejemplo, con tan famoso pasodoble ‘Hay quien dice que Cádiz no tiene fiesta’, no se conocía el cuplé”, indica Sevilla Pecci. Entre las curiosidades, un pasodoble de ‘Los corrusquillos gaditanos’ que no aparece en ningún libreto y un cuplé censurado de ‘Los de fin de curso’ (1956) con una historia detrás. “Se lo censuraron, pero ya era tarde y se habían impreso las hojillas para venderla. Los componentes estuvieron toda una noche tapando el texto con un tampón de tinta con la silueta de un monigote, pero hemos podido recuperar el cuplé original porque en la hojilla se ve al trasluz”, relata.

Algunas de las coplas proceden del testimonio sonoro del recordado Manolo Moreno, conocido como la mano derecha de Paco Alba, en una cinta facilitada por su sobrino, Santiago Moreno. También hay aportaciones de Emilio López Prats, Miguel Villanueva, Miguel Brun, Rafael Villa, Antonio Miranda o Kiko Camacho.

Dice Sevilla Peci que la finalidad de este trabajo discográfico es “recuperar un patrimonio de todos. Y qué mejor que seguir completando su obra en este año que celebramos el centenario de su nacimiento”. Y aclara que “no es antología, ojo, es recopilación de coplas inéditas”. El disco, que cuenta con el respaldo de la familia de Paco Alba y que contiene un cuidado libreto con las coplas impresas, ya está a la venta en Discos El Melli al precio de 8 euros.