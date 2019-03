“Organizaría un COAC con el único fin de preservar la copla gaditana”

1.El autor de tan bellos pasodobles centra su programa electoral en el Carnaval. Para empezar “daría como finalizada la actividad del Pregón por su inutilidad; ya que en Cádiz no se cabe y porque el Carnaval es una fiesta para divertirnos los gaditanos; no para venderla como si se tratara de un juego de cacerolas”.

2.Es el Concurso del Falla lo que acapara su máxima atención. “Daría un golpe de estado (incruento, claro) contra el Patronato y organizaría yo un concurso que tuviera como principio y fin preservar la copla gaditana de modificaciones exóticas. De contaminaciones musicales que nada tienen que ver con las melodías que lo hicieron grande”, expone rotundo.

3.Para Rosado sería necesario “que siguiera Cádiz dando lecciones de cómo debe ser la copla de Carnaval y que no tengamos que premiar a agrupaciones de fuera que deberían ser alumnas”. Si resultase elegido alcalde “pondría escuelas para aprender el significado del Carnaval de Cádiz y el sentido de sus coplas, y granjas de desintoxicación para los que no se enteren de que esto es un complemento para nuestras vidas y no la vida misma”.

4.“Declararía, como mínimo, un año sabático. Un paro biológico que nos sirviera para decidir un camino. Un paro para que se ‘desenvenenen’ los envenenados graves y aprendan que esto es una diversión y no una guerra”.

5. “Organizaría el Concurso en el mes de mayo para no sufrir interferencias de nadie. Uno, dos, tres meses de concurso. Los que fueran menester. No se le cierran las puertas a nadie. Pero tendríamos claro qué queremos premiar sin hacer concesiones a nada ni a nadie”.

6.Sobre el Antifaz de Oro “haría un antes y un después, y el de ahora sería para premiar nuevos valores y no la antigüedad de los autores”.