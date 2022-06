Miguel Ángel Moreno y José Manuel Cossi (autores cuarteto Gago): "El Concurso más corto ha sido más atractivo y habría que tomar nota"

Miguel Ángel Moreno y José Manuel Cossi, autores de ‘Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso’, muestran una gran sintonía a la hora de poner en pie el cuarteto que mejor se ajusta a la esencia más clásica de la modalidad. Analizan su evolución, adaptación a los nuevos tiempos y reflexionan sobre el singular concurso que se está viviendo, del que se debería tomar buena nota, apuntan.

—¿Cómo es esto de crear un cuarteto al alimón?

—Moreno: Primero decidimos el tipo, que nos tiene que gustar a todos, y que este año es de Gago. Apuntamos mucho, nos reunimos, ordenamos y cuando está la parodia, pues ya envío borrador y corregimos. Es un proceso largo.

—¿El grupo tiene entonces una cuota de participación importante en el repertorio?

Moreno: Sobre todo para quitar y para mejorar. Nuestra parodia está viva hasta el último momento porque todo lo que se puede mejorar pues se intenta.

—La idea del cuarteto se ajusta muy bien a vuestra propia esencia. La defensa a ultranza de todo lo de ‘Cadi Cadi’, con su toque de ironía y crítica.

—Moreno: Sí, la defensa de lo gaditano llevado a lo radical, que nos da mucho juego para la ironía y la coña. Y se da la circunstancia, además, de que es un año que ha vuelto de alguna manera al gaditanismo, así que pensé en que nos venía de categoría.

Cossi: Yo, en cambio, me preocupé cuando vi que todo el mundo estaba mirando para adentro, para Cádiz. Pero era una pedazo de oportunidad para poner en evidencia determinadas cosas que llevadas al extremo es una caricatura. La frase “mi Cádiz es muy bonito, como no he visto otro sitio... no tiene comparación” resume mucho la idea del cuarteto, y es algo que siempre usamos mucho, la forma de entender las cosas de la gente de Cádiz. Pero este año, además, está enfocado a esta idea en exclusiva.

—Efectivamente está siendo un concurso muy para Cádiz

—Moreno: A mi me está gustando mucho. Ha sido un acierto, nos sentimos identificados con lo que se canta, que al final es la esencia del Carnaval.Cossi: Por primera vez en muchos años el accidente de hacerlo en estas fechas ha llevado a la gente a no pensar en lo comercial ni en los contratos, sino en algo más para Cádiz.

—Vosotros en Sevilla quizás no podéis hacer muchos bolos

—Moreno. En la plaza Sevilla como mucho (ríe). No, en serio, a mucha gente de Sevilla le ha gustado el cuarteto y, además, el personaje que llevamos es de aquí, un sevillita, que existe y está entre nosotros. Hay mucho basado en hechos reales.

Cossi: De todos modos, sí que nos hemos cachondeado con el tema de los sevillanos, con el Cádiz... pero es que para eso está el Carnaval. El mismo pasodoble de Martínez Ares al alcalde, es lo de siempre, pero hemos perdido la costumbre. Y lo que realmente me parece alucinante es escuchar letras muy bien cantadas con puestas en escena espectaculares, sin decir nada. Deben volver estas letras, las polémicas y debe ser el reto del concurso, recuperar la fuerza de la letra, que se ha perdido. Nosotros tenemos el grial en Cádiz y tenemos que usarlo.

—Hablando del grial, de la esencia, también sacasteis en semifinales que sin vosotros el cuarteto rimado se extingue

—Moreno: Tenemos la esperanza en los infantiles. El domingo cantó un cuarteto infantil mejor que muchos adultos, y no es porque salgan hijos de componentes de nuestro cuarteto, es que es verdad. Tienen estilo clásico, que luego no llega a adultos. Me da pena que no haya este tipo de cuartetos en el concurso. Si hubiera, a lo mejor hasta me iría del concurso a la calle, porque esto requiere mucho trabajo. Pero no quiero que se pierda este tipo de cuarteto.

Cossi: De hecho ha habido años de agobio, la gente nos atacaba mucho por las redes, había enfrentamientos de estilos y se nos señalaba porque lo otro era lo mayoritario, algo que no ocurría en otra modalidad. Pensamos hasta en abandonar, pero al final seguimos y le tenemos especial cariño a la marca que hemos construido. Y ahora sí que viene la corriente favorable y lo estamos disfrutando. Pero debe haber de todo y si a la gente le gusta las dos cosas, pues a disfrutar de todo.

—¿Percibís entonces vientos favorables?

—Moreno: Sobre todo desde que paramos para verlo desde fuera, para volver incluso más radicales con ‘Los pensionistas se la dan de artistas’, y ganamos. Y a partir de ahí hemos estado más cómodos, unos años llegamos más y otros menos, pero siempre cómodos.

Cossi: Es que empezamos con ideas más complicadas, históricas, con ‘Qué pena de muerte’, ‘Pal desembarco...’, luego decidimos simplificar, con Drácula y Robin Hood. Después ya paramos y volvimos, pero para hacer lo que a nosotros nos gustaba. Miguel es profesor de historia y le da un plus al carnaval. Tampoco vamos buscando que todo sea la carcajada, pero sí que todo diga algo. Incluso hay veces que sacamos cositas que pasan por el teatro desapercibidas, pero quien lo disfruta lo disfruta mucho, y también es para nosotros. Este año, además, también hemos introducido cambios.

—¿En qué sentido?

—Cossi: Hemos innovado y hemos mejorado en el ritmo. Antes dábamos 8, 10 ó 12 golpes en un tramo, y ahora son 20. Y esto viene marcado por el estilo moderno de los cuartetos, pues el nuestro era más pausado. Si te paras a ver si el punto funciona estás perdido. Es una versión actualizada del cuarteto clásico. Se ha hecho una fórmula que no se solía, uno prepara y otro remata, y este año llevamos frases cortas cruzadas entre los cuatro y funciona bien.

Moreno: Tenemos más ritmo que nunca y cuando estamos los cuatro en escena va muy dinámico.

—¿Cómo veis la competencia?

—Moreno: El cuarteto de Iván va a estar ahí. Tuvo un buen pase, lleva mucho tiempo en esto, con un grupo bueno, dos personas del mundo del flamenco que se mueven bien en las tablas. Aparte, me gustaría que hubiera más cuartetos, pero dentro de lo insólito del concurso, se ha cubierto expediente con la modalidad.

Cossi: Es mejor ganar cuando están todos, pero a ver el año que viene. El cuarteto está como la chirigota, se llevan recursos a otras cosas y se resta al COAC porque se va el talento. Cuando a uno le salen bien las cosas pues lo explota.

—Aparte de vuestro completo y rimado repertorio, otro sello es la fuerza de cada uno de los personajes y en conjunto sobre las tablas. El liderazgo de Gago, la potencia cuartetera de Figue, y el protagonismo de Chicho y usted mismo.

—Cossi: De Gago ni hablamos, Chicho tiene una bis cómica muy potente, de Figue nos dicen que es el mejor cuartetero de Cádiz ahora mismo y Miguel, antes tenía unos perfiles menos simétricos porque estaba siempre pendiente de todo. Pero ahora mismo tiene una fuerte presencia en escena, ha ganado mucho.

Moreno: Yo es que ahora salgo más libre a interpretar, antes salía muy tenso porque estaba atento a que no fallara nada. Pero ahora ensayamos mucho más y no tengo esa tensión. He estado muchas veces en camerinos deseando que acabe, pero en el último pase no quería que acabara.

—Hablando de personajes, ¿qué pasó con ese anuncio que se hizo del Sevilla como nuevo componente?

—Moreno: Estaba muy ilusionado, quería salir, pero sus condiciones laborales habían cambiado y le dijimos que no podía ensayar menos que nosotros. Y lo entendió perfectamente. De hecho, la primera parodia estaba metida con él, no como sevillita, sino como sevillano. Pero tuvimos que parar y cambiar todo.

—Con el cambio de fecha fuisteis los primeros casi en decir que salíais. Había ganas.

—Cossi: A mi me vino fatal a nivel político y me hubiera venido bien que se esperaran una semanita para decirlo, pero yo no podía influir en el grupo. Además, queríamos salir.

Moreno: El grupo lo tenía claro, el día que lo dijeron teníamos la idea y teníamos muchas ganas y la gente hasta se enfadó con nosotros por no poner en duda la fecha. A ver, que gustarnos nos gusta febrero, claro, que es Carnaval, pero después de esta pandemia íbamos a salir, ya fuera en febrero o en junio.

Cossi: Yo fui crítico porque en octubre no había factores de riesgo. A mí el alcalde me preguntó y le dije que sí lo haría en febrero, y si ocurría algo, pues se reprogramaba. Pero no iba a polemizar con el cuarteto de por medio, no le vi sentido. Si bien, era complicado y es cierto que luego hubo covid. Pero yo sí que hubiera programado algo en febrero en la calle y no haber desplegado todo ahora en junio, pero como se van guiando por opiniones de gente y autores de la fiesta, pues se produjo así.

—¿Qué perspectivas tenéis con el Carnaval de la calle y con la fórmula del COAC?

—Cossi: El carnaval de la calle será otra cosa, pero se va a probar algo nuevo y sé que al equipo de gobierno le atraía verlo fuera de fecha para contar con las dos fórmulas y usarlo para el futuro. Y esto no es malo para la ciudad, que tú tengas en junio algo que te sirva de atractivo turístico, y no te digo un carnaval de verano. Por ejemplo cuando hablamos de esta fase preliminar que tiene que haber, pues a lo mejor tiene encaje con esta fórmula.

Moreno: En cuanto al concurso, ya que se ha dado así por las circunstancias actuales, pues se puede tomar nota porque ha sido un concurso más atractivo durando menos. Es más, desde mi punto de vista se tenía que haber aprovechado que ya que había tres fases, pues hacer una final de tres, porque es que termina a las 8 de la mañana y no es necesario. A la modalidad le ha venido bien tres pases para no llegar quemados a la final.Ten en cuenta que el Falla se llena todos los días, la gente viene de turismo con su entrada, pero eso no quiere decir que sea atractivo, sobre todo para la gente de Cádiz, el COAC estaba perdiendo, y deberíamos aprovechar para aprender.

Cossi: Se llevan los formatos cortos para todo y habría que darle una vuelta para condensar y buscar la calidad por encima de la cantidad. En número de pases, tiempos de actuación, no repetir el popurrí tres veces, etc.

—Este año que el Concurso está en manos del Ayuntamiento. ¿Se habla de esto que comentáis?

—Cossi: No ha dado tiempo, casi. Sí que se ha hablado de forma relajada, y aunque no soy la persona adecuada para decirlo, es evidente que el Concurso tiene que buscar una fórmula para salir de este estancamiento, para que sea más atractivo otra vez, sobre todo para los gaditanos. Y este formato de 60 grupos en tres fases ha sido estupendo.Y encima toda la noche sin ambigú (ríe). Ha pasado lo mismo con la carpa, que pone en evidencia la falta de planificación, pues había unos cuantos meses más y ha habido tiempo de hacer una previsión de lo que se sabía que iba a ocurrir, el empresario gana menos, lo pones en un sitio que no gusta a la gente y la gente ha protestado.

—Usted es concejal del PP y posible candidato a la alcaldía y hay evidentes divergencias políticas en el grupo ¿Cómo lo lleváis?

—Cossi: Las diferencias potentes están entre Gago y yo, pero hablamos de todo y nos reímos de todo. Ellos me dan y yo a ellos. Pero al final es un espacio de encuentro y no nos ponemos trabas para decir lo que queremos decir.

Moreno: Somos amigos y nos damos caña, yo soy de izquierdas y no tengo problemas y él lo sabe. Pero nos ha salido rana, aunque le tenemos cariño (ríen).

—Desde fuera no se aprecia desde luego, pero no sé si esto os condiciona de alguna manera a la hora de escribir

—Cossi: Siempre hemos hablado de todo y aunque yo esté metido en este jaleo de la política, pues al final se trata de un periodo en tu vida, un accidente además, porque yo no tenía este plan. De hecho, cuando me surge la posibilidad, al primero que llamo no es a mi mujer, sino a Miguel. Personalmente y políticamente siempre he estado abierto a entender todo, tengo miles de amigos de izquierda y pocos de derecha.

Moreno: Me preguntó si podía perjudicar al cuarteto y le dije que no, que si le permitían y quería, este era su cuarteto.

Cossi: Y esto se lo agradezco a ellos, porque no es la agrupación para la que escribo, es mi casa y si dejo de escribir pues dejo de escribir Carnaval. Entiendo cómo funciona todo esto de la política y no quería que se pusiera en contra, pero al final no ha ocurrido e incluso nos viene bien que cada uno piense una cosa. Veo también adecuado que el cuarteto tire más para la izquierda si hay más gente que tire a la izquierda en el grupo y, además, es un buen ejercicio de libertad, que de eso se trata el carnaval. Ayer le dimos a Feijoo, y fuimos los primeros en Cádiz en darle, y si se enfada, pues problema suyo es porque esto es Carnaval. Se lo agradezco a mi cuarteto y al PP, que no me puso trabas. Escribimos a todo, le damos a todo lo que nos apetece porque si no fuera así, no saldría en Carnaval.