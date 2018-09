Martínez Ares entra en la Academia

Más información El Carnaval cruza la pasarela de OT

El Carnaval de Cádiz, que entró en la Academia de Operación Triunfo de la mano de Dave, parece que ha llegado para quedarse. El propio Antonio Martínez Ares ha querido agradecer al sanluqueño que interpretara en la Academia uno de sus pasodobles y ha aparecido por sorpresa en una sesión del chat en directo de OT.

"Te mando un beso y un fuerte abrazo desde Cádiz, todo nuestro ánimo, nuestra fuerza y nuestra energía para que des lo mejor de ti en este Concurso. Quería decirte que muchísimas gracias por cantarle a todo el mundo esa canción de los malos tratos", expresó el autor de 'El perro andalú', que pidió al joven concursante "que cantaras otra copla para que la gente viera todo el arte que tiene el gaditano".

El mensaje de Martínez Ares no se quedó en un mero agradecimiento, sino que lanzó un reto al programa y sus concursantes. "Has abierto una puerta muy interesante, y es la de ¿por qué no hacemos una noche de Carnaval en la Academia?". Una propuesta que seguro acogería de buen grado el conductor del programa, Roberto Leal, también muy aficionado a las coplas.

Dave acogió con entusiasmo el mensaje del comparsista, al que definió como "el rey del Carnaval".