“Me pongo serio cuando tengo que firmar algo en el banco”

Marco Romero, coautor de la chirigota del Barrio, que ha vuelto como ‘Los geni de Cadi’, sale de la olla exprés para contarnos un poquito de su vida, más allá del Carnaval. Conductor de autobús, asegura que tiene “menos genio de lo que parece”.

–¿Cuántas vueltas ha dado en el autobús número 2?

–Pufff... Más que un pollo dando vueltas toda la mañana hasta las dos de la tarde para venderlo. Pero me gusta ¿eh? Porque se ve todo Cádiz. Paso por la Caleta, por el Campo del Sur, paso por mi Barrio, luego por la Barriada, está entretenido.

–¿Ha cogido por el carril bici?

–Con el patinete, con la bicicleta todavía no, no te voy a mentir. La tengo en stand by, le he dado un año de excedencia, la tendría que volver a coger.

–¿Sabe cocinar una olla de menudo?

–De menudo no, pero te hago unas lentejitas con chorizo que están ‘pa’ matarse. El menudo no lo he intentado, pero las lentejas te lo digo de verdad que me salen muy buenas. Y su paellita, sus papitas con carne, ... vamos, un genio gastronómico.

–Describa un día perfecto en su vida.

–Un diíta de verano por la playa Zahora, con una paellita, con unos buenos tintito de verano, unos mojitos,... y que no se pinche la colchoneta, que la sombrilla no se vuele, que la niña duerma más siesta de lo habitual y que no esté la marea muy alta.

–¿Cuál es su profesión frustrada?

–Astronauta, por ejemplo, para haber conocido a alguien de otro planeta y ver si es verdad que hablan como las máquinas de tabaco o de la gasolinera.

–Si tiene el mando, ¿qué pone en la televisión?

–Normalmente programas así de la actualidad, de Callejeros, Equipo de investigación y cositas de esas. Lo que pasa que ahora con la niña pues tiro de Baby TV, de los Pica-Pica, eso es lo que se pone ahora en casa.

–Aparte de Carnaval, ¿qué música escucha?

–Flamenquito, me gusta escuchar El Barrio, Camarón , Caracol, Lola Flores, un poquito de variado. Reguetón no pongo que se me estropea el móvil. Y a Rosalía tampoco, porque no y porque tiene las uñas muy largas.

–¿Cuándo se pone serio?

–Esa pregunta para mí es difícil... Cuando tengo que firmar algo en el banco.

–¿Tiene usted genio?

–Menos de lo que parece.

–¿Quién es un genio?

–Pues un padre de familia, o una madre, que sale con 700 euros para adelante en un mes, ese el verdadero genio.

–Su lugar preferido del Barrio...

–La calle Santo Domingo. Ahí me crié, entre el número 12 y el 14, donde pasé mi infancia.