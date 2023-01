Manuel y Leo: el orgullo del recordado Don Adolfo

El apellido Cornejo impregnaba el camerino donde hacía voces la comparsa 'Cádiz de mi alma'. El hijo del recordado Don Adolfo, Manuel como su padre, se ha lanzado este año en solitario a componer después de apuntar buenas maneras en 2022 con 'La predicadora'. Manuel Cornejo Puente recordaba que su padre siempre le animó "a sacar algo". "Supongo que pensaba que tenía futuro como autor", añadía.

"Aparte de pensar en mi padre tengo dos colegas que me animaron, que querían que saliésemos juntos. Y aquí estamos. Y este año que ha descansado Remolino, me decidí a hacer la comparsa", explicaba Manuel. Se le ha unido en la aventura su hermano Leo. "Desde que empezamos este proyecto teníamos a papá en la cabeza. Y el pasodoble de presentación es para él", apuntaba.

Leo no tenía pensado salir este año, pero la llamada de su hermano avivó de nuevo la llama. "Con quien mejor que con él, después de 13 años saliendo cada uno por separado. Y esto para mí es lo máximo. Se lo ha currado y creo que va a sorprender gratamente. Porque traemos una comparsa muy trabajada". Leo reconocía que llevaba "todo el santo día con mi padre en la cabeza, pensando en qué me diría o en qué no me diría. Pero seguro que aquí estaría disfrutando de sus dos hijos. Nosotros lo echamos de menos y a veces nos miramos y nos entendemos".

La familia Cornejo acudió a arropar a Manuel y Leo. Estaban Cristóbal y Chico, compañeros de triunfos carnavalescos y primos de Manolo Cornejo. El hijo de Chico, David, también. Y en la comparsa toca la caja el hijo de Cristóbal, Tobita. Todos Cornejo, ese apellido esencial en la historia de la fiesta.