'El Libi': “El Concurso ha pegado un gran bajonazo y como no nos pongamos las pilas, esto se pierde”

-Antes qué nada, ¿qué tal se encuentra?

–Bien, bien, Recuperado ya. Tengo ganas de Carnaval, aunque ya me coge como de pasada.

–¿Llegó a pensar alguna vez tras su percance de salud que volvería a pisar las tablas del Falla?

–Para nada. Yo creía que me retiraba ya. Demasiado tenía con salir adelante. No tenía pensado volver, pero me llamó Cascana. Y como estoy bien de salud, pues le dije que sí. Me gusta mucho la Semana Santa ahora.

–Siempre le gustó

.–Ahora me gusta más. Con la edad busca uno una fiesta más tranquila. ¿Y cómo fue eso de unirse al grupo de Cascana?

–Yo quería vivir la experiencia de salir con él y la verdad es que es un grupo muy bueno. Me ha sorprendido. Creía que iba a ser más disloque, pero qué va.

–Usted siempre ha sido un carnavalero anárquico y sale ahora con un grupo también considerado como tal. Se supone que habrá encajado bien en el conjunto.

–Yo en Carnaval he hecho de todo, es verdad. Y aquí he encajado bien. Los chavales me respetan y me dan cariño. Me siento arropado.

–¿Qué nos trae esta noche ‘Aquí falto yo’?

–Yo voy de…

–Nooo, no cuente nada más, Emilio.

–Verdad, verdad. Traemos una chirigota muy gaditana, eso sí.

–¿Veremos al Libi en estado puro?

–Hombre, con mis cositas. No creo que vaya a improvisar mucho.

–¿Ha aportado letras?

–No, nada. Lo que sea malo o bueno no es mío (risas).

–¿Cómo está viendo este año el Concurso?

–Apenas lo veo. Pero en los últimos años ha pegado un bajonazo grande y como no nos pongamos las pilas esto se pierde. Se ha ido mucha gente como Juan Carlos o Manolo Santander, que eso ha dejado un vacío muy grande. Y muchos se han retirado. Eso se nota. No tiene nada que ver con lo de antes. No está El Puerto, no está Antonio Martín. Yo no soy de uno ni de otro. Por el que yo perdía la cabeza, que era Juan Carlos, no va a volver. Y como no se espabilen los chavales, como no haya relevo, que parece que no hay mucho, esto se puede perder. Hay muchas bajas y pocos nuevos valores. Y la Semana Santa, a este paso, va a superar al Carnaval.

–Usted, que muchas veces desafió al reglamento, ¿qué piensa del actual?, ¿qué opinión le merece la organización del concurso?

–Yo qué sé, yo eso ya lo veo… al final harán lo que les de la gana.

–¿Y el cuarteto?, ¿cómo lo ve?

–Salvo Gago, poca cosa hay. También hay muchas bajas. Con esa modalidad me di a conocer y me duele. La veo floja y no se tiene que perder. Recuerdo aquellos tiempos con nosotros, el de Rota, el de Juan Rivero. Pero ahora vamos para abajo en todas las modalidades.

–¿Volvería a las tablas con la modalidad de los dos palos?

–Escribiéndolo yo sería muy difícil. Yo voy a salir con el Cascana y ya no salgo más, creo. En casa se está bien viendo el fútbol. Aunque el fútbol también está para echarlo. Ya nada en la vida es igual que antes.

–Echa la vista atrás y ¿con qué se queda de su trayectoria carnavalesca?

–Con los cuartetos que he sacado, sobre todo. En el coro ‘Muerte al gordo’, que lo pasamos muy bien. Y en la comparsa con McGregor y esta gente. Y con gente como El Petra, Manolo Santander y Juan Carlos Aragón. Y me quedo con el cariño del aficionado, que siempre lo he sentido.

–Un deseo para este Carnaval inminente

–Que sea un buen Carnaval para la ciudad, para el comercio y la hostelería. Que venga mucha gente de fuera y deje dinero. Y que no haya broncas. Que se disfrute con las agrupaciones en las calles. Y que se disfrute de la ciudad, que merece mucho la pena.