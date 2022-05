Laura Moreno ('A los pies de La Caleta'): "Me ha gustado mucho el respeto del público de adultos"

A la madre de Laura Moreno, aunque "muy carnavalera", no le hacía gracia del todo que su hija saliera en Carnaval, "principalmente por el tema de los estudios, por si los descuidaba" pero, afortunadamente para la joven gaditana, este año un amigo la llamó para un nuevo proyecto de comparsa y logró convencer a su progenitora que ahora está "encantada" con 'A los pies de La Caleta', la agrupación que ha conseguido el primer premio en su modalidad y que esta noche ha abierto la cuarta sesión semifinal del Concurso.

"Me ha gustado mucho la experiencia de cantar en adultos, sobre todo, porque me ha gustado el respeto de este público. Es más silencioso que el de juveniles, escucha más, pero luego, al final de la actuación el aplauso ha sido aún mayor. Ha sido estupendo", se congratula la joven comparsista minutos después de concluir el repertorio de esta comparsa de nuevo cuño que para el año que viene "posiblemente" tampoco será la misma.

"Es una pena porque hemos hecho un grupo, a nivel personal, súper bueno, nos llevamos muy bien y creo que hemos congeniado todos mucho pero, claro, para el año que viene posiblemente no se podrá mantener porque tenemos muchos comodines ya este año y también componentes que se van a estudiar fuera". Con comodines Laura se refiere a los comparsistas que pueden participar en la categoría juvenil a pesar de tener cumplidos los 18 años y que tienen un cupo concreto. Ella misma tiene los 18 "y el año que viene podría salir ya pero de comodín".

De hecho, Laura quiere volver a salir ya que este año era su "primera vez" al igual que la de varios compañeros. "También era un proyecto nuevo para los autores y conseguir el primero... Ha sido llegar y pegar, como se suele decir, ¿no? Y ahora volver a cantar aquí en adultos, ha sido muy chulo todo", insiste la carnavalera que también ve "buenas perspectivas" para las jóvenes que pasarán el año que viene a esta categoría de adultos.

"Creo que se están dando pasos poco a poco y este año se ha notado mucho en nuestra modalidad, en la comparsa. Las mujeres, que antes sólo veíamos en coro, están dando la batalla en la comparsa, ahí está 'We Can do... Carnaval!' en semifinal y dando ejemplo con todo el grupo entero formado por mujeres. Así que creo que nos irá bien en el futuro", anhela.