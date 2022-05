Kike Remolino ('La boquita prestá'): "A Juan le tenía que cantar sí o sí"

"Locos", los ha tenido "locos todo el día". Quién, Kike Remolino. A quién, a los miembros de su comparsa, 'La boquita prestá', pues "hasta última hora", "hasta camerinos, prácticamente" no ha decidido el autor los pasodobles que iban a cantar seguro en su pase semifinal. Eso sí, "a Juan le tenía que cantar sí o sí".

Y es que Enrique García Rosado, miembro de comparsas de Juan Carlos Aragón como 'Los ángeles caídos', reconoce que el desaparecido carnavalero lo "marcó profundamente" y, "como no sabemos hasta dónde llegaremos en este Concurso no quería dejar pasar la oportunidad de cantarle", asegura.

Y es que Remolino dice que la modalidad de comparsa "está linda" y con "mucha variedad" pero, por supuesto, valora que 'La boquita prestá' "ha presentado credenciales suficientes" para poder llegar a la Gran Final. Y si llegan, "entonces, sólo entonces", dice el autor de comparsa, entenderemos "el porqué" la duda hasta el último momento con los pasodobles de su repertorio de esta semifinal. "Si llegamos y lo cantamos ya lo entenderás".

Pero se lo han pensado, sí, mucho en este pase 'La boquita prestá' para el que han estado "muy concentrados". "Nosotros hoy sólo estábamos para nosotros. ¿Sabes qué pasa?, que parece que no pero este Concurso te hace dudar. Salimos muy contentos del pase preliminar, creo que pegamos, pero después pues se leen cosas, se escuchan cosas..., que yo me estoy quitando de todo eso, ¿sabes?, porque no es bueno... Pero se lo digo a mi gente. Que hoy teníamos que hacer como los futbolistas antes de un partido, sólo escucharnos nosotros y estar a lo nuestro. Y eso hemos hecho". ¿Y os ha servido?, le preguntamos. "Infinitamente, hemos disfrutado el doble", asevera.