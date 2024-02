Julio Pardo tendrá una placa en su casa natal

De nuevo, desinteresadamente y sólo con la voluntad, "de que la gente que ha hecho grande nuestra fiesta sea reconocida" sin ánimo de "aprovechamientos" y de "apuntarse tantos", Miguel Domínguez Parrilla lo ha vuelto hacer. Si hace unos meses impulsó la placa de la casa natal de Emilio López Prats, mítico contralto de Paco Alba, a finales de este mes será el llorado Julio Pardo el depositario de su recuerdo.

Así, presumiblemente, el 28 de febrero, "día que, además del Día de Andalucía y que le dieron la Medalla de Oro", tendrá lugar la colocación de la losa en el número 10 de la calle Conde O´Reilly "a partir de las 13.00 horas".

"Ya está avisada la familia y parece que vendrá el coro y algunas personas que van a colaborar en el acto. Y, bueno, en principio no fue fácil porque no tenía muy claro dónde nació Julio, sabía que era por Plaza España pero no dónde exactamente. Pero, bueno, me dieron ya norte bien y lo vamos a hacer. Estoy muy contento de que eso salga para adelante", cuenta el también carnavalero que militó en las filas de uno de los grandes del Carnaval de Cádiz, Ramón Díaz Fletilla.

Miguel Díaz Parrilla, que costea íntegramente la placa y organiza el acto de inauguración, adelanta que la losa "es igual que la de Emilio, con su imagen y eso, iguales". Un detalle que por amor a la fiesta y a los gaditanos que la han hecho grande realiza este también gaditano que "poquito a poco" y desde "la humildad" quiere seguir contribuyendo a la memoria del Carnaval y de la ciudad.