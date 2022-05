Juanma Romero Bey: "Me he emocionado con la comparsa, tenía muchas ganas"

"Me ha emocionado mucho porque tenía las ganas acumuladas", explica el autor de La comparsa del loco, Juanma Romero Bey. Entre bambalinas ha seguido a los suyos, un grupo de locos comparsistas que vienen en pleno mayo a cantar y homenajear al mes de febrero, "porque febrero es nuestro referente, el del Carnaval de Cádiz". Y aunque no "pasa nada por celebrar este concurso atípico en la primavera tardía por todo lo que está ocurriendo, que además se está haciendo con todas las medidas y está bien hacerlo para no dejar pasar más el tiempo sin carnaval, pues es cierto que nuestra fiesta es de febrero, ahí está su esencia".

Romero Bey, que no venía al Falla desde el año 2019, reconoce que acaba de vivir uno de los momentos más bonitos, "el estreno del primer día y del primer día de Concurso además, con los nervios y con todo lo que supone esta jornada, es un día realmente bonito, de los más bonitos del año junto al de Reyes", dice tras una actuación "que me ha gustado mucho, hemos metido la comparsa en dos meses y teníamos algunas cosillas cogidas con pinza, pero ha salido bien", comenta satisfecho.

Romero Bey cerró su última etapa en la modalidad de comparsa con 'Lasssss envenenásssss' en el año 2019, obteniendo el pase a los cuartos de final. Anteriormente, también consiguió superar el corte con 'La cara oculta de la luna'.