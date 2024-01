José Juan Pastrana: "Hemos vivido cosas muy bonitas con nuestras niñas y ahora lo haremos juntos"

Dicen los estudiosos que José Juan Pastrana es el carnavalero más prolífico en activo: 70 agrupaciones le contemplan, la mayoría de ellas como autor. "No lo sé, yo no me pongo a contar eso", decía el coplero entre risas. Este lunes debutaba con la comparsa 'Pueblejito de la frontera', que ha compuesto junto a Francisco Joaquín Fernández Cressi Sito y Miguel Ángel Gómez González. También trae al Falla este año la comparsa 'Cádiz puro', con Rober Gómez y El Sheriff, y la chirigota juvenil 'Las añejas', estos años atrás ganadora en infantiles con 'Las lolas lolitas' (2022) o 'Las santitas' (2023).

Y precisamente de esta agrupación de la cantera parte este proyecto. "Esto surge en la playa, aburridos, hablando de la posibilidad de hacer algo después de varios años acompañando a nuestras hijas e hijos con la chirigota. Ya en la calle nos veíamos que nos faltaba algo, aunque lo hemos pasado, y lo seguiremos pasando, de muerte", contaba Pastrana en los camerinos.

Siete componentes de la comparsa tienen sus vástagos en la chirigota juvenil. "Y hemos completado el grupo con gente muy experta como Juan Coto, Andrés Sibón, Jesús Cintado o Manolo que era guitarra de 'Grumetes gaditanos' siendo nosotros unos pibes".

Pastrana no salía desde 'Tic-Tac, Tic-Tac' en 2018. "Nosotros hemos seguido haciendo el Carnaval que nos gustaba. A otro ritmo diferente, claro, pero hemos vivido cosas muy bonitas con nuestras hijas e hijos. Y queremos seguir disfrutando del Carnaval todos juntos", precisó.