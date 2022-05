Iván Romero: "Si hemos ganado dos cuarteteros más para Cádiz, me siento satisfecho"

"No sé ni dónde estoy", con media sonrisa pero, ciertamente, recorrida por una pátina de cansancio, Iván Romero da las últimas instrucciones a sus cuarteteros de 'Al Edén, que le den' cuando, hace apenas dos horas estaba sobre las tablas del Falla con su comparsa, '¿Me meto o no me meto?'. "Sí, esta siendo un día un poco loco, de hecho, tú me vas a decir cómo ha ido con la comparsa porque ni me ha dado tiempo de comentar con ellos cómo ha estado la cosa", ríe el autor.

Lo que sí tiene claro Iván es que "podríamos quedar los últimos o pasar a la Final y las dos cosas las entendería porque nuestra comparsa es otra cosa, es difícil de compararla con el resto de la modalidad", valora el creativo que desde que irrumpiera en la modalidad con '¡Qué penita de comparsa!' ha dado forma a un estilo propio donde los ramalazos cuarteteros y chirigoteros se cruzan en su propuesta. "Somos difíciles de clasificar", asume.

Con el cuarteto, sin embargo, el objetivo lo tiene más claro. "Mira, yo no sé cómo vamos a quedar, si va a gustar más o menos, pero si con esto hemos ganado dos cuarteteros más para Cádiz, con eso, me siento satisfecho", explica el autor de 'Al Edén que le den' que este año "tan raro" también quería hacer "algo más extraño". "Cuando tienes tantos premios pues a veces te acomodas pero este año era el perfecto para salir de la zona de confort y probar otra cosa. Con mi hermano y con mi gente del cuarteto de siempre pues sabe uno qué hacer pero ahora quería enfrentarme a algo nuevo".

Miguel Fernández y Leonor Iglesias, Leo Power, conforman, de hecho, es "algo nuevo" que buscaba el autor que asegura que el repertorio y la formación se ha hecho "en dos meses". "Es que cuando yo me senté con ellos a hablar no tenía ni el nombre", asevera Romero que cuenta que "aunque Miguel tenía experiencia en chirigota" y "Leo es una artista" no tenían mucha idea "del ritmo y los tiempos del cuarteto". "Hemos tenido que trabajar mucho eso, porque el cuarteto tiene mucho de ritmo y de intención, y bueno, ahí está", resume el autor que, por si fuera poco, ha tenido una aparición estelar en la chirigota de su hermano Borja, 'Los de Cádiz sur', que ha cerrado la noche justo después del pase del cuarteto.