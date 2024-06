Confirmados dos regresos en chirigotas para el COAC 2025

Se suceden los movimientos en la modalidad de chirigotas, lo que hace que se presente como muy suculenta de cara al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de 2025. Dos grupos de renombre han anunciado su regreso al certamen de coplas tras descansar por diferentes motivos.

El primero de ellos es el de Antonio Pedro Serrano el Canijo, quien tras intentarlo en la pasada edición pero quedarse en el camino parece que sí estará de vuelta en el COAC 2025.

Para 2024, ya anunció que iba a participar con la chirigota 'Cuentos de ayer para niños de hoy', con música de Raúl María Cabrera (autor de la música en la pasada edición de la comparsa 'Los colgaos') y la dirección de su inseparable Rubén Navarro, con quien hace pareja carnavalera desde que desembarcara en Cádiz en el año 2004 con 'Action Cadiz (contra la maldad y el vicio 24 horas a su servicio)'.

En una foto que la agrupación ha colgado en sus redes sociales, el Canijo ha presentado en sociedad el grupo que defenderá sus coplas en el próximo COAC. Se presenta muy renovado, aunque también cuenta con algunos componentes de sus anteriores chirigotas, como Antonio Pérez el Piru.

La pandemia y los problemas de salud alejaron al Canijo del mundo del Carnaval desde el año 2020, cuando presentó la chirigota 'Chernobyl, el musical', quedándose en semifinal. A pesar de este tiempo de parada obligatoria, Antonio no se ha desligado al completo de la fiesta, ya que ha colaborado con las letras de las comparsas 'La tía de la tiza' y 'La chirigotera', ambas semifinalistas en 2023 y 2024, respectivamente.

La otra chirigota que estará de vuelta en el año 2025 será la puertorrealeña de Fermín y Antoñito. Por motivos personales, descansó en la pasada edición tras conseguir en 2023 el tercer premio con 'To me pasa a mí: los desgraciaítos'. Anteriormente, consiguió el segundo premio en 2020 con 'No aguantamos más... vamos de impacientes'.

En el próximo febrero, esta chirigota retomará el proyecto que dejó aparcado en 2024, volviendo a usar el nombre de 'Por si acaso: las precavidas'. Esta agrupación contará con la autoría de Fermín Coto, Antoñito Domínguez y Carlos Tavira, cayéndose Sergio Guillén el Tomate de autor de música.

Familia, este año sí !! Si todo va bien, SÍ que estaremos en el COAC 2025 ! Será como ya anunciamos en su día con la misma idea y el mismo nombre que teníamos para el año pasado, así que seremos:Por si acaso: "LAS PRECAVIDAS"Va por ustedes Familia ! Con muchas ganas !! Al lío ! pic.twitter.com/m5GQMUMeQw — La Chirigota de Fermin y Antoñito (@LaChiriDeFyA) June 11, 2024

A la espera de que durante el verano se vaya definiendo todo el escenario del COAC 2025, a estos dos regresos en la modalidad de chirigotas también hay que sumar otros como los del Manuel Enrique García Rosado Kike Remolino y Francisco Javier García Javi el Ojo con 'Los butaneros' o José Mari Barranco el Lacio y Eder Rey con 'No es lo mismo contarlo que vivirlo'.