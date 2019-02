El estreno de Dani Obregón con Juan Carlos Aragón

Tras cuatro años trabajando en Indonesia y Australia, el comparsista Dani Obregón regresa a su pasión, salir en comparsa. Hace tres años concursó –en la medida que le dejaban sus obligaciones–con ‘La comunidad’, el grupo de Jesús Bienvenido, el de toda la vida aparte del de Tino Tovar, y ahora vuelve a las filas de otro autor.

“Me he sentido muy cómodo con este grupo y el trabajo ha sido totalmente distinto al que estaba acostumbrado”, dice Obregón de la dinámica de ensayos. “Con Juan Carlos es todo muy disciplinado porque tiene listo el repertorio desde muy pronto, así que buena parte del tiempo nos dedicamos a matizar y matizar, de modo que cuando hemos llegado a este punto ya tenemos todo más que machacado”, comenta no sin antes elogiar al grupo de voces que le acompaña.

Añade que ya lo tantearon para salir en ‘Los mafiosos’, “pero acababa de llegar a Cádiz y no quería romper tanto con mi vida familiar”, así que hasta el pasado año no dio el sí quiero. Antes, eso sí, se cercioró de que Jesús Bienvenido no sacaba comparsa, un autor al que le une una gran amistad y con el que no descarta volver “si algún día se dan las circunstancias, claro, ¿por que no?”. Pero de momento disfrutará de esta gaditanísima oportunidad que le ha brindado la comparsa.