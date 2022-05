Fali Vila: "Cada uno que haga lo que quiera, pero no veo el nudismo en La Caleta"

Fali Vila se convierte en el San Sebastián de Guido Reni con un atuendo muy fresquito que más quisiera lucir en el Falla, por aquello de las calores a las que están condenados a pasar como buen mártir del Carnaval en estas fechas. No quiere el comparsista del grupo de Martínez Ares clavar muchas lanzas en cuerpo ajeno porque, más allá del momento de la competición sobre las tablas, esto está “para pasarlo bien”. Pero como se observa en su rostro, el calvario del certamen de coplas se lleva por dentro.

–¿Cómo lleva eso de compaginar Carnaval y calores veraniegos?

–Fatal y ya no por el calor en general, sino por el calor en el Teatro Falla, que sabes que en verano no suele acoger actuaciones precisamente por eso, por las altas temperaturas que hace dentro y, encima, sin aire acondicionado.

–Se va a estar mejor en la playa... ¿En qué playa se deja ver Fali Vila?

–En fin de semana casi llegando a Cortadura y entre semana voy a La Caleta.

–¿Algún carnavalero/a al que no le gustaría encontrar haciendo nudismo en estas playas?

–Ninguno (ríe). No hombre, cada uno que haga lo que quiera, pero no veo el nudismo en playas como La Caleta, con los niños y demás. Depende del tipo de playas y hay playas para ese fin, como en toda España.

–¿A quién le clavaría una lanza en el pecho?

–A mi mujer, para que no se olvide de mí.

–Pero tipo Cupido, ¿no?

–¡Claro! de otra clase no las clavaría. Esta es una fiesta para pasarlo bien, la competición en el momento y el que quiera tomarlo de otra forma pues tiene un problema. Pero luego hay que disfrutarlo con los amigos y la familia. Y este año, además, con mis nietos que se van a vestir con la comparsa. Tengo tres: Héctor, Noah y Mía.

–¿Qué comparsa de Martínez Ares enmarcaría en un cuadro del Museo del Prado?

–Honestamente... ‘La niña de mis ojos’

-¿Y qué obra de arte carnavalesca no puede faltar en el futuro Museo del Carnaval?

Pues algo del atrezzo del cuarteto del Peña, por ejemplo.

–Confiese. Cuanto trabaja en las alturas (hace trabajos verticales), ¿también canta usted por arribita?

–No, no me lo permiten. En algún patio he cantado y se ha asomado la gente, pero pocas veces

–¿Se considera sumiso?

–Un poco.

–Adelántenos algo...

–No puedo. Lo entenderán cuando se levante el telón.