La Chirigota del Barrio anuncia su nombre para el Carnaval de Cádiz 2022

Apenas dos semanas después de lograr en 2020 su mayor éxito, después de una larga trayectoria, la Chirigota del Barrio, de Santa María, tuvo que colgar los tipos por culpa de la epidemia. Y no pudo disfrutar del bonito año que se le presentaba con sus correspondientes actuaciones merced a su tercer premio. Así, 'Los Geni de Cádiz' se quedaron con una sensación agridulce. Mas no perdieron las ganas de seguir en la brecha y anunciaron, en julio, el nombre para 2020. Iban a ser 'La maya que me parió', pero la situación sanitaria se cargó el Carnaval 2021 y el proyecto, como tantos otros, se quedó en el tintero.

Ahora, con unas previsiones más optimistas en cuanto al Carnaval 2022, el grupo apuesta por una nueva idea. La chirigota se llamará 'Los Paco Alga' y contará con la letra de Marco Romero y Javi García 'El Ojo', con la dirección de Juan Antonio Canet. Este es el trío que ha sustentado, salvo ocasiones puntuales, a la Chirigota del Barrio desde sus inicios. Esta vez se suma como músico David Márquez 'Carapapa', sucediendo a Kike 'Remolino'. Se mantendrá el mismo grupo que 'Los Geni de Cádiz', con la baja de Manuel María.

Uno de los letristas, Marco Romero, reconoce que tienen "el tipo de los Geni lleno de polvo" después del parón obligado por la pandemia. "Después de tantos años esperando entrar en una final fue un año amargo, pero eso no nos ha quitado las ganas. El grupo empuja mucho y vamos a intentar, si nos deja el Covid, hacer de nuevo la chirigota", destaca. Romero espera además poder completar este verano alguna actuación con 'Los Geni de Cádiz'. Para eso tendrán que repasar el repertorio "porque no nos acordamos de nada". ¿Y ensayar para 2022? "Soy optimista viendo el desarrollo de la vacunación. Ya no solo por el Carnaval, sobre todo por la vida en general, que ya cansa esta situación", concluye el autor.