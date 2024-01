Chiqui 'McGregor': "La gente nos exigía dejar al lado la dulzura y dar más caña"

Chiqui Serrano, hijo del mítico Manolo McGregor, punta de la comparsa del Jona 'Los sacrificaos', salía del escenario ya relajado "tras una semanita de tensión con los nervios y cambios de última hora, pero llegas aquí y todo va al sitio. Todo tiene su recompensa". Después de comparsas más 'amables' como 'Los aislados', 'Los originales' o 'Los peliculeros', la agrupación ha dado un giro mucho más reivindicativo. "Hemos cambiado y creo que ha sido acertado. Creo también que la gente nos lo exigía, para dejar a un lado la dulzura y dar más caña".

La comparsa del Jona se ganó desde 'Los aislados', cuarto premio en 2020, la condición de candidata a la final. "Se ha notado en la gente, en la afición que te sigue. Se nos espera y eso es una alegría para nosotros. Vamos a ver si podemos refrendar lo de 'Los aislados'", precisó el comparsista.

Ser hijo de una leyenda viva del Carnaval es algo que Chiqui lleva "de maravilla", porque papá es "una persona humilde muy querida en Cádiz. Me he criado yendo por la calle y con la gente hablándome de él. Hombre, también he tenido que aguantar la comparación, como Jordi Cruyff con su padre Johan. Y encima McGregor padre "es un hooligan de nosotros, seguidor a muerte. A él le ha encantado la comparsa".