Carnaval confinado: Fran Quintana estrena 'El Talibán de lo nuestro'

La comparsa de Fran Quintana, además de ser una de las más pujantes del Concurso del Falla en los últimos años con obras como 'Los pacientes', 'Los buscadores' o 'Los desvelaos', es de las más activas durante la semana de la calle en Carnaval. Tal día como hoy, un Lunes de Coros, la agrupación estaría regalando sus coplas en la escalera de Correos o la Torre Tavira ante decenas de aficionados.

La pandemia, como ya saben, nos ha privado del Concurso y de la fiesta... pero no de las coplas, gracias a proyectos como los de esta comparsa. Aunque en un principio el grupo anunció dos propuestas para este 2021, 'Los equidistantes de antes' y 'Los talibanes de lo nuestro', el contexto actual impide ensayos y reuniones y finalmente será el propio autor el que dé a conocer su obra a través de Youtube.

"Con la segunda ola ya no nos pudimos volver a reunir y descartamos hacer las dos mini comparsas. Pero como tenía las músicas hechas me he animado a escribir algunas letras y sacarlas en varias tandas", confirma que el autor, que también añadirá "algunas letras con músicas de años anteriores".

Esta es la noche del estreno y más coplas llegarán durante la semana. "Mi intención era hacer Carnaval en Carnaval. Como mi idea era más bien callejera lo que quiero es animar la semana y también contar cositas. No me he cortado un pelo este año", avisa.

Así, este lunes se ha emitido el primer comunicado de 'El Talibán de lo nuestro', "un mini-proyecto con el que esperamos rellenar un poco el vacío que estos días se ve en las calles gaditanas". La agrupación explica en la publicación que "en este Carnaval pandémico, este Carnaval suspendido, no podíamos quedarnos sin cantar, sin contar cosas, sin mostrar nuestras letras. El COVID no iba a ser excusa para que la copla, la canción de Carnaval, no resonara en vuestras cabezas".

En su presentación, 'El Talibán de lo nuestro' deja claro que la pandemia no le va a silenciar, pues no es de esos que solo canta cuando hay un premio o beneficios en juego. "¿Cómo puede este gaditano ser de Cádiz sin cantar?". Con "el año más extraño en nuestras vidas, deberíamos contar qué esta pasando en este mundo", subraya en su letra.

Fran Quintana estrenó también este lunes un pasodoble inédito con música de 'Los pacientes', a la "mayor pandemia" que es el ascenso del fascismo, un "cáncer que nadie lo frena" y que "es el obrero el que lo vencerá".