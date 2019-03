El Spoticai de Javi el Ojo

Javier García, más conocido en el mundo del Carnaval como Javi el Ojo, es de los pocos autores que han pasado por esta sección ofreciendo sus respuestas en menos de dos horas. Su efectividad no se debe a su falta de melomanía, ¡todo lo contrario!, es causa de su buena memoria auditiva que es capaz de vincular recuerdos muy queridos con diferentes melodías para ofrecernos las diez canciones de su vida.

"El tema Azules y corinto -el primero de su particular Spoticai- lo incluyo porque cada vez que lo escucho me trae muy buenos recuerdos de mi familia y amistades". También explica el chirigotero, este año uno de los autores de 'Los cachitopán', que la ópera La flauta mágica de Mozart le lleva directamente "al aulario" durante su época "tanto de la Facultad como de opositor". Y es que "me la ponía en bucle para estudiar, de hecho, sólo estudiaba con eso porque en es alemán y no me distraía con la letra", ríe.

El carnavalero, que demuestra también su gusto por habituales de esta sección como The Beatles (Javi opta por Come toguether) o Queen (del grupo de Mercury se queda con The show must go on), demuestra su amor por las guitarras tan flamencas como bluseras con el Bolleré de Raimundo Amador. "Sólo te digo que mi perro se llama Raimundo en su honor", confiesa.