Álvaro Cervera , con 'Brigada amarilla'

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, está disfrutando de la sesión del COAC de esta noche en el Teatro Falla, donde ha visto la actuación del cuarteto 'Brigada amarilla (agüita con nojotros)'. Y es que por el entrenamiento del equipo ya se ha escuchado alguna vez eso de 'buenos días, tú', de Manolo 'El desagradable' , al que conoce en persona. Bueno, al cuartetero Manuel Morera.

"Siempre me gusta venir a alguna sesión y creo hoy era un buen día", ha dicho Cervera poco antes de disfrutar del grupo y seguir la noche con el Selu o la comparsa de Kike Remolino. "

El entrenador del equipo cadista ha confesado que "no entiende mucho" de Carnaval pero que siente "el pellizco" con algunas coplas y que por eso le gusta "mucho". Dice que está "un poquito" al día de las agrupaciones de este año y que por los entrenamientos ya se ha oído algún 'buenos días, tú'.

Según le cuentan "la comparsa de Martínez Ares y la de Juan Carlos Aragón están muy bien". "Los buenos son muy buenos", ha añadido, sin querer entrar en más detalles "no vaya a meter la pata".

Además, ha asegurado que pudo oír la letra que le dedicó en preliminares la chirigota 'Los que tienen mucho que perder'. "Estábamos de viaje, en Alcorcón, y me avisaron unos amigos y no me acosté hasta escucharla".

Cervera ya ha manifestado en alguna ocasión su afición por la fiesta gaditana. En 2017, Diario del Carnaval propició un encuentro donde conoció a Juan Carlos Aragón, después de conocerse que incluso llevaba en el tono de móvil 'La sereníssima'.

El entrenador confesó entonces que entre los recuerdos de su infancia tiene bonitos flashes con su padre, “cuando le llegaban los cassettes de Carnaval de su tierra gaditana” y escuchaban las coplas. Luego llegó el año 99, el de los 'Yesterday', que le llevó a La Isla de su padre como jugador al servicio de RamónBlanco.Como entrenador del equipo de la ciudad, decía entonces, estaba al día gracias a los más fiebres de la plantilla y al cuerpo técnico, que le recomiendan qué escuchar.

La plantilla gaditana también está representada esta noche por David Gil, portero del Cádiz C.F. Brián Olivan, Mario Barco o Correa también han pasado por las preliminares del concurso.