"Carlos Díaz, qué güena gente y olé": así le cantó el Carnaval al primer alcalde de Cádiz en la democracia

16 años de gestión de una ciudad dan para mucho y el mundo del Carnaval, siempre atento al desempeño de quienes gobiernan en San Juan de Dios, fue muy crítico con Carlos Díaz, principalmente en los últimos años de su mandato. Pero en los 80, además de algunas bromas en cuplés y popurrís, el ex alcalde socialista fallecido este pasado domingo recibió dos letras en su defensa. Una de ellas la interpretó la comparsa 'Las coplas' en 1985, con autoría de Miguel Villanueva y música de Pedro Grajera. En la misma se defendía a Díaz de las críticas vertidas por "el alcalde de otra ciudad", que debía ser José Antonio Barroso, el de Puerto Real, que por entonces se quería llevar para esta localidad varios equipamientos de la capital. El pasodoble acababa con un "que se entere bien claro toda mi Andalucía, que personas como Carlos Díaz son ejemplos de hombría y honor".

Dos años después, en 1987, Martínez Ares en 'Esto es Carnaval' escribía que "no ha nacido viñero, ni su madre lo parió bajo el sol de este rincón y no tuvo por madrina la Caleta... es un hombre del pueblo que le ha puesto corazón sin buscar explicación a una tierra que no la lleva en las venas... y aunque haya cosas que hagas mal se te perdonan por ser caballero... tan solo sigue así que Cádiz es como tu madre, no tienes que hacerla sufrir pues le debes que aquí seas ahora el alcalde".

Las coplas en su contra aparecieron coincidiendo con la polémica de la vuelta al Falla después de su reforma. Díaz se llevó muchos palos por la negativa de su concejala de Cultura, Josefina Junquera, a que el Concurso de Agrupaciones regresara al coliseo al menos como se conocía entonces, con la preselección exenta de calidad. También hubo tangos y pasodobles recriminando al gobierno municipal que no se contara con el Carnaval para aquella reinauguración presidida por la reina Sofía.

Es cierto que la mayoría de las críticas fueron para Junquera, pero no se libró Carlos Díaz de las mismas aunque el concurso regresara al Falla en las semifinales de 1991. Una de las coplas de ese año, un pasodoble de la chirigota de Juan Rivero 'El concierto del siglo', lamentaba que el alcalde dudara de la calidad de las agrupaciones para cantar en el Falla. "Porque si el pueblo de Cai le pidiera a usted calidad para regir los destinos de este pueblo tan divino que llaman novia del mar, seguramente que alcalde no hubiera sido jamás", escribía el autor isleño, que remataba su letra recordando que "la fama que el teatro tiene en España se la debe al Carnaval".

En la misma línea se expresaba Antonio Martín en un cuplé de su comparsa de ese mismo año 'Encajebolillos', que dio mucho que hablar. "Tanto se ha dicho ya de los comparsistas, que más insultos ya no sorprende a naide, pero sorprende lo de chantajista y más viniendo de to un alcalde. No seas malo con nosotros, ay Carlitos, picha mía. Que aluego vienen las elecciones y lo cachondo es que usted se me pone, que si en toas partes se cuecen habas, no lo discuta. Que hay sevillanos de puta madre y otros que son unos hijos de... ¡quillo!".

Una vez conseguida la vuelta al Falla, el Carnaval se centró en la gestión de Carlos Díaz y el estado de la ciudad, que no acababa de arrancar, recrudeciéndose el tono de las coplas. Curiosamente la crítica más recordada no fue en forma de tango o pasodoble. La hizo en 1992 la chirigota 'El que la lleva la entiende', 'Los borrachos', en su popurrí. Tenía mucha guasa esta cuarteta, con música del estribillo de la comparsa 'Calabazas': "Carlos Díaz qué güena gente y olé, ay qué coba te están dando. Te han quitao el cementerio a la una, quita el Cádiz del Trofeo a las dos, te van a quitar hasta el tren, hasta el tren, hay que ver carajote que es... los huevecitos se te van a caer".

También en 1992 el coro 'Guanahaní' de Julio Pardo y Antonio Rivas le cantó un tango en el que le decía: "Miedo, tuvo mucho miedo cuando no votó pa que la autopista quedara abierta, porque usted no paga cuando viaja para su tierra", afeándole el cierre del hospital de Mora y acabando para asegurar que si Carlos Díaz hubiera estado en la defensa de la ciudad contra el asedio de las tropas de Napoleón "nuestros coros en vez de tangos hoy cantarían la Marsellesa".

En el 93 la comparsa 'El bache', al hilo de una maratón que Pedro Pacheco, entonces alcalde de Jerez, corrió en Nueva York, remataba un cuplé de esta manera: "A ver si con suerte don Carlos Díaz también se apunta en un maratón y se va corriendo y no vuelve nunca".

'Noches de Falla' de Joaquín Quiñones y Pepe Martínez interpretó en 1994 un pasodoble en el que se señalaba que "es hora de replantear de que usted deje la alcaldía... basta de ser el clown del cabezón y la Romero... deja ya de ser florero...".

Quizás la letra más dura se la cantó la chirigota 'Los caballeros de la edad media' en 1995, de Paco Cárdenas, Ramón Peñalver y El Noly, pocos meses antes de las elecciones que ganó Teófila Martínez. Fue un pasodoble en el que se relataba todo lo que había perdido Cádiz durante el mandato de Carlos Díaz, como el Teatro Andalucía, los cines Brunete y Caleta, el hospital de Mora... Irónicamente le decían que si "aprieta un poquito más" se pierden los astilleros y el muelle. El final no pudo ser más contundente: "Quién me diría a mí cuando te voté que aquella cruz que hice en el papel era la cruz de un sepulturero".

Y ya fuera de la política, y muchos años después de su marcha, Tino Tovar se acordó de Carlos Díaz en su comparsa 'Voces' de 2009. Fue un emotivo y justo pasodoble rematado de esta manera:

En Carnavaleste señalamos en los carnavalespor mucho menos de lo que hay ahoray en cambio a esta no hay quien le ataque.¡Qué injustos fuimos!con Don Carlos Díaz¡Qué injustos que fuimos!si hasta lo vendieron los de su partidoy aún así es tan eleganteque si te cruzas por Cádiz con élte da las buenas tardes.