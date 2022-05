El jugador del Cádiz C.F. Iván Alejo disfruta del carnaval en el Teatro Falla

El jugador cadista Iván Alejo se ha dejado ver en esta cuarta sesión de preliminares por el Teatro Falla. El cadista aparca por un rato los nervios del partido que este domingo decidirá el futuro de la permanencia en primera división del Cádiz C.F. para disfrutar de las coplas del Carnaval gaditano.

Su equipo se enfrentará este fin de semana al Alavés, en la sufrida lucha por la permanencia. Pero mientras, toca deleitear las buenas letras que está suministrando la noche.

En el último partido no pudo jugar el futbolista por encontrarse lesionado, y parece que tampoco lo hará en la próxima jornada, por lo que no estará en la final contra el Alavés. Y es que la plantilla del Cádiz CF volvió el miércoles 18 de mayo a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de El Rosal, en el que no se entrenaron con el grupo Carlos Akapo, Fede San Emeterio y también Iván Alejo, en los tres casos por lesión.