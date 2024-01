COAC 2024: Quillo, ¿a ti por qué te dicen... Chapa?

No es que este autor fuera por ahí dando la chapa a la gente como le daban a Juan en aquella chirigota de El Selu 'Si me pongo pesao me lo dices'. Qué va. El motivo de su apodo es bien distinto. Lo cuenta en este video y es más bien sencillo. Gracias a aquellos tiempos de heavy metalero escuchando a Leño, Barón Rojo o Iron Maiden.

Un complemento típico de la época de los 80, visible en las chupas de cuero o vaqueras de los aficionados al rock, tuvo la culpa de que así se conozca a este coplero que en el COAC 2024 presenta el coro 'El gremio', que actuó el pasado miércoles, y la comparsa 'Los colgaos', que cantará en la función del 22 de enero.

Chapa nos contaba el origen de su mote poco después de escuchar en camerinos cómo calentaba voces su coro, que brindó en la intimidad un tango al pregonero, El Sheriff, y la presentación antes de bajar al escenario para abrir telón.