COAC 2024: La emoción a flor de piel de la directora de 'Las consentidas'

"No me esperaba esta emoción a flor de piel", decía Clara Rojas, directora de la comparsa de Las niñas de Alcalá, que tanto buen sabor de boca dejaron en 2023 con 'Las del tacatá' y que este año lo han hecho con 'Las consentidas'. Clara, que lleva con su grupo desde 2013 y viniendo al Falla desde 2016, está embarazada de mellizos y el "cantarle a las madres, a la mía y que yo pronto lo voy a hacer me ha llegado", explicaba contenta.

Y todo ha empezado en la peña, comentaba. Porque ha escuchado la cuarteta de estas flores de jardín que habla del nacimiento, que a ella no le tocaba cantar, "y claro me ha llegado al corazón", "no me lo esperaba porque no soy mucho de llorar en estos momentos pero en algún momento tenía que salir".

Sobre la actuación, la directora espera hacer al menos el mismo recorrido que 'La del tacatá', "intentar igualar al menos si es posible lo del año pasado", cuando quedaron a las puertas de las semifinales. Contaba poco antes de salir del teatro que "hemos cantado muy a gusto, muy bien, quizás porque hemos estado así recogiditas", comentaba. "Nos vemos como cualquier otra agrupación".