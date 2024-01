COAC 2024: Antonio Procopio pide perdón por el cuplé de la orgia del coro 'La piñata'

El cuplé que cantó anoche el coro de 'La piñata', donde hacía referencia a que las tres últimas concejalas de Fiestas estaban para "una orgía" provocó la respuesta inmediata de una de las aludidas, la ex concejala Lola Cazalilla, así como de muchas mujeres por su contenido machista.

Esta mañana, Antonio Procopio, como responsable del coro, ha querido disculparse y "pedir perdón", asumiendo "la letra de los cuplés porque al tratarse de mi coro no podía ser de otra manera". "Los hechos son los hechos y no voy a ser yo quien no asuma todas las criticas y el enfado de ellas y de todas las mujeres. Ni mis autores ni mi coro son culpables de ello y por eso pido publicas disculpas a todas ellas y les aseguro que no se volverá a repetir", ha manifestado a través de una nota de prensa después de que anoche en un principio defendiera la letra.

"He tenido la suerte de trabajar codo con codo durante cuatro años tanto con Lola Cazalilla como con María Romay, y creo que ambas me tienen el mismo cariño que yo les tengo a ellas, jamás me atrevería a ofenderlas ni a ellas ni a ninguna mujer, de hecho, me remito a mis coros de estos años y no hay ninguno que no lleve una letra reivindicativa a la lucha de sus derechos e incongruentemente este mismo año llevo toda una cuarteta denunciándolo", prosigue el corista.

"Lo que en un principio era una broma a Vicente Sánchez, sin ninguna maldad y mucho menos un intento de ofender o utilizar a la mujer como objeto y además con tintes sexuales, se ha convertido en precisamente eso y nada mas lejos de mi intención porque de haberlo pensado así jamás los hubiéramos cantado. De hecho acabo de quitarlos de nuestro repertorio".

"Mi coro, si vuelve otra vez al Falla seguirá llevando vuestras reivindicaciones como ha sido hasta ahora y creedme si os digo que siento de verdad, que se haya malinterpretado no la letra sino su intención", ha manifestado Procopio, "perdón de nuevo compañeras y sabéis que lo pido de corazón y convencido de ello".