COAC 2024: Antonio Procopio sobre el cuplé a la orgía: "Se lo canté a la actual concejala y se rió muchísimo"

El coro 'La piñata' se presenta este año con grandes novedades en la autoría, cuyo resultado final ha sido muy satisfactorio para Antonio Procopio, que en esta ocasión se fusiona con el coro de Banderas y Monty, así como con Paco Cárdenas, Ramón Peñalver y Manuel Sánchez Alba el Noly. "Para mí ha sido magnífico porque partimos de un coro nuevo, como hice 'Con tiempos modernos', entre otros, y me gusta cogerlos y hacerlos desde cero y estoy muy contento con los resultados".

Del repertorio que ha brindado en esta primera sesión no se han hecho esperar las reacciones de una de las aludidas en el cuplé en referencia a la orgía con las últimas concejalas por su buen aspecto físico, sumando en última instancia a Vicente Sánchez, edil de Fiestas en la época de Teófila Martínez. Procopio se ha mostrado sorprendido por las palabras de la exconcejala de Fiestas, Lola Cazalilla, que critica que "las mujeres para muchos seguimos siendo eso, un cuerpo y una orgía". Ante estas palabras de lógica indignación de Cazalilla, Procopio ha manifestado que "no entiendo, primero porque primero porque es Carnaval, y sería machista si este coro lo cantara solamente hombres pero es que lo cantan mujeres también". Además, quiere incidir Procopio, "te puedo decir que se lo canté a la concejala de Fiesta de este año -Bea Gandullo- y se ha reído muchísimo. Es Carnaval y no podemos encorsetarlo de esa manera, nada más lejos de mi intención ofender a la mujer, y ella me conoce personalmente". Termina Antonio Procopio comentando que "decirle a una mujer que es preciosa no es un insulto, y si llegamos a que esto es insulto nos equivocamos".

Por otra parte se muestra entusiasmado con la fusión con el Noly, Cárdenas y Peñalver, "la música del Noly quien mejor la puede poner en el papel es Paco Cárdenas y Ramón Peñalver, y he tenido la suerte de tenerlos a los tres. Además, el Noly es como si fuera mi hermano".