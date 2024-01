COAC 2024 | El actor Selu Nieto, de Voldemort chirigotero en el Falla

"Con muchas ganas de disfrutar muchísimo y muchas ganas de hacer disfrutar". Así llegaba el actor Selu Nieto al Teatro Falla, coautor de la chirigota 'El malo más malote de las pelis de Harry Potter', y que no falta cada año al concurso "compaginando como puedo con mi trabajo", contaba en camerinos.

"Estoy entre Madrid y Sevilla casi todas las semanas. Me voy, me vengo, me voy, como puedo. Y cogiendo todas las ofertas de trenes". Y es que el actor, que se dio a conocer por su personaje de Hipólito en la serie ‘El secreto de Puente Viejo’, está de gira por España con la obra ‘Soledad (vida y obra de mi abuela)’ -con la que estuvo en Cádiz- y compaginando también con el rodaje de una serie que se estrenará en octubre en una plataforma.

Pero pese a sus compromisos profesionales, el sevillano no se plantea dejar el Carnaval, que el año pasado gustaron con 'Todo sobre mi Marvel' y estuvieron en cuartos de final. "Corriendo de un lado para otro para hacer lo que nos gusta; cuando puedo menos me implico menos pero siempre me implico de una forma o otra", explicaba.

De malos del Carnaval a lo Voldemort y con su serpiente Charini, apostaban de nuevo por lo cinéfilo, "que es un tema interesante para jugar y que tiene muchas posibilidades". "Estamos muy contentos".

Sobre como estaba viendo la modalidad, Selu comentaba la "diversidad", "con muchos estilos diferentes". "Me está pareciendo un concurso sorprendente, no me lo esperaba así", señalaba.